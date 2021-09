Trwają prace przy budowie integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Stalowej Woli. Nowa placówka powstaje na terenie pomiędzy blokami ul. Poniatowskiego 37 a Al. Jana Pawła II 24. Zadanie pochłonie blisko 18 mln zł.

– W tej chwili są już stawiane fundamenty, po wylanych ławach fundamentowych. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, mamy nadzieję, że w tym roku warunki pogodowe pozwolą aby, przynajmniej poziom zero wraz ze stropem, był zakończony. To zadanie ma bardzo szybki harmonogram, bo chcielibyśmy do końca przyszłego roku zakończyć te działania tak aby później prowadzić prace wykończeniowe. W międzyczasie będą podejmowane decyzje dotyczące tworzenia nowej jednostki – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Budynek przedszkola i żłobka to będzie obiekt wolnostojący z dwiema kondygnacjami nadziemnymi oraz częściowo z jedną kondygnacją podziemną, na planie zbliżonym do kwadratu. Parter budynku przeznaczony będzie dla starszych dzieci – przedszkolaków. Na piętrze funkcjonował będzie żłobek.

W budynku będą gabinety logopedy, pedagoga, psychologa, pielęgniarki, gabinet rehabilitacji z zapleczem hignieniczno-sanitarnym, sale sensoryczna i polisensoryczna. Projekt przewiduje również salę wielofunkcyjną (159 m kw.), kuchnię, pralnię i pomieszczenia administracyjne. W realizowanym projekcie przewidziane jest miejsce dla 195 dzieci, z czego 100 to jest nowe przedszkole i 95 dzieci w żłobku. Wyróżnikiem tego miejsca będzie basen.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Po wybudowaniu nowego integracyjnego przedszkola i żłobka do rozbiórki pójdzie przedszkole nr 12 wybudowane w tzw. systemie szwedzkim.