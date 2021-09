Jeśli zastanawiasz się nad zmianą swojej sylwetki lub wprowadzeniem zmian żywieniowych i nie wiesz jak to zrobić najlepszą opcją będzie skontaktowanie się ze specjalistą, czyli dietetykiem. Dla wielu osób jest to trudna decyzja, szczególnie gdy spotykają się oni z mnóstwem mylnych opinii na temat samej diety. Poniżej postaram się obalić najczęstsze mity dietetyczne, które często słyszę w gabinecie podczas pracy z pacjentami.

Mit nr 1 – Zdrowe odżywianie jest drogie

Często w opinii publicznej panuje przekonanie, że jeśli chcemy zdrowo się odżywiać musimy przeznaczyć więcej pieniędzy na produkty spożywcze niż zwykle. Nic bardziej mylnego. Dobrze skomponowana dieta jest indywidualnie zaplanowana dla danej osoby. Wykorzystywane produkty są dostępne w każdym supermarkecie, czy większym sklepie. Oczywiście jeśli dana osoba ma ochotę na eksperymenty w kuchni i poznawanie nowych smaków możemy bazować na bardziej wyszukiwanych produktach. Wszystko zależy od Ciebie.

Mit nr 2 Dieta jest niesmaczna i monotonna

Dla mnie podstawą w pracy z daną osobą jest dokładny wywiad żywieniowo-medyczny. Między innymi dokładnie wypytuje jakie produkty dana osoba lubi, a jakich nie. Najczęściej wśród nielubianych produktów pojawia się brukselka – to pewnie jeszcze pozostałości z przedszkola. Ale należy pamiętać, że każdy jest inny i ma inne preferencje smakowe. Podstawową zależnością przy planowaniu diety jest to, że im smaczniejsza i bardziej dopasowana do nas dieta tym dłużej z nami zostaję. I to właśnie mamy na celu – czyli osiągnięcie trwałej zmiany nawyków żywieniowych.

Mit nr 3 Przygotowanie posiłków zajmuje dużo czasu

Istnieje wiele sposobów, aby przygotowanie posiłków nie zabierało wiele czasu. W sytuacji gdy mamy rodzinę, pracę zawodową i szereg innych obowiązków wolny czas chcemy poświęcić na odpoczywanie, a nie długie przebywanie w kuchni. Dlatego zawsze uzgadniam z pacjentem jakiego rodzaju chciałby posiłki, czy chciałby gotować od razu większą porcję i wykorzystać ją przez 2 dni. Jeśli pacjent ma naprawdę mało czasu szukamy ,,zdrowych gotowców’’ na sklepowych półkach. Często osoby są zdziwione jak szybko mogą przygotować posiłki, aby były zdrowe i smaczne.

Mit nr 4 Będąc na diecie nie można jeść słodyczy

Słodkie produkty jak najbardziej są dozwolone na diecie. Należy przy tym zwrócić uwagę na jakość tych słodyczy oraz szukać zdrowszych alternatyw tradycyjnych słodkości. W diecie mogą znaleźć się świeże oraz suszone owoce, domowe słodkie desery na bazie zdrowych słodzików, a nawet lody. Zdecydowanie lepszym wyborem będzie własnoręcznie robiony batonik zbożowy z daktylami i gorzką czekoladą niż sklepowe ciastka bogate w cukier, utwardzone tłuszcze oraz substancje dodatkowe.

Mit nr 5 Jestem na diecie muszę zapisać się na siłownie

Każda aktywność fizyczna będzie sprzyjała redukcji masy ciała. Nie musimy od razu kupować karnetu na siłownię. Możemy wybrać najbardziej odpowiednią dla nas aktywność. Może być to spacer, pływanie, bieganie, jazda na rowerze, czy zajęcia tańca. W przypadku aktywności fizycznej najważniejsza jest systematyczność, a nie dyscyplina sportu.

Jeśli masz odwagę, aby wprowadzić zmianę w swoim życiu zapraszam do kontaktu. Aby umówić się na wizytę wystarczy zadzwonić tel. 605-217-959 lub wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.dciesla-dietetyk.pl. Wizyty odbywają się zarówno w formie stacjonarnie w gabinecie jak i poprzez kontakt online.

ZRÓBMY TO RAZEM!

DIETETYK mgr Dorota Cieśla

ul. Tadeusza Kościuszki 8

37-400 Nisko

tel. 605-217-959

kontakt@dciesla-dietetyk.pl