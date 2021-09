Na ostatniej sesji stalowowolskiej Rady Miejskiej rajcy dali zielone światło na wniesienie aportem do spółki pn. Fabryka – Urbi Ferro działek pod budowę trzykondygnacyjnego biurowca. Wartość nieruchomości to 4 343 600 zł. W zamian gmina Stalowa Wola obejmie 43436 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Gmina Stalowa Wola wniesie wkład niepieniężny (aport) do spółki pn. Fabryka – Urbi Ferro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została utworzona przez gminę Stalowa Wola wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działki o pow. 1,0109 ha i 0,0376 ha. Działki te położone są w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum Administracyjno – Usługowego w Stalowej Woli.

– Projekt tej uchwały wydaje mi się, że nie jest korzystny dla miasta, dlatego, że spółka, która będzie polegała na tym, że wybuduje powierzchnie biurowe na wynajem, nie gwarantuje dochodów. W związku z tym objęcie udziałów za dość pokaźny majątek nie gwarantuje żadnych zysków dla miasta – mówiła radna Joanna Grobel–Proszowska. Pytała także czy w tym zakresie były prowadzone negocjacje żeby spółka wydzierżawiła grunt bądź też go zakupiła. – Pamiętajmy, że Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie spółki i przystąpienie gminy do spółki i umowa, która już wówczas była negocjowana przewidywała, że wkładem gminy będzie wniesienie aportem do spółki nieruchomości. Teraz jest tylko wywiązanie się z umów, które zostały przyjęte – mówił Sławomir Szkutnik, naczelnik wydziału mienia gminnego i gospodarki lokalami.

U zbiegu ulic Okulickiego i Floriańskiej w Stalowej Woli powstanie nowoczesny biurowiec klasy A w ramach Programu Fabryka. W trzykondygnacyjnym budynku na parterze będą mieścić się lokale usługowe m.in.: restauracja, sklepy. Pozostałe kondygnacje zostaną przeznaczone pod nowoczesne powierzchnie biurowe. Kubatura budynku wyniesie 30121,8 m kw., a powierzchnia całkowita 8318,01 m kw. Elementem wyróżniającym biurowiec będzie centralnie położone patio obsadzone drzewami, tak by stanowiło ono zieloną enklawę wewnątrz budynku. Dodatkowo dla inwestycji przewidziano 133 miejsca parkingowe w garażu podziemnym i na powierzchni wraz ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych.

Zarządcą budynku będzie spółka Operator ARP.