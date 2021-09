Zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny z powodu zakażenia w Twoim najbliższym otoczeniu – SMS o takiej treści wraz z podanym adresem strony internetowej to oszustwo i próba wyłudzenia danych – ostrzega Sanepid.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega: mieszkańcy województwa Podkarpackiego i całej Polski otrzymują wiadomość SMS o nałożeniu kwarantanny.

Uwaga! Nie klikajmy w link

– W treści podany jest link/adres do strony. To jest oszustwo! Może to być próba wyłudzenia danych lub inne niebezpieczne działanie dotyczące Państwa danych zawartych w telefonie. Prosimy o ostrożność i nie klikanie w przesłany link!!! – przestrzega Dorota Gibała, Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE Rzeszów.

Przypomina, że kwarantanna nakładana jest automatycznie przy przekroczeniu granicy lub na podstawie przeprowadzonego wcześniej wywiadu epidemiologicznego przez pracowników państwowej inspekcji sanitarnej.

Jak wygląda prawdziwy SMS po skierowaniu na kwarantannę?

– Po skierowaniu na kwarantannę osoba dostaje prawidłowy SMS o następującej treści: „Jesteś na kwarantannie. Masz ustawowy obowiązek używania aplikacji Kwarantanna domowa. Jest dostępna w Appstore i Google Play”.

Jeszcze raz ostrzegamy, SMS taki jak na zdjęciu poniżej jest fałszerstwem!!!