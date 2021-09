Stalowowolski magistrat planuje modernizację ulicy Spacerowej i budowę nowego układu komunikacyjnego wokół nowych osiedli mieszkaniowych na osiedlu Charzewice. Zadania te mają być realizowane przy wsparciu środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wnioski o dofinansowanie zostały już złożone.

Pierwszy wniosek dotyczy modernizacji i rozbudowy ulicy Spacerowej. W ramach pierwszej części zadania drodze nadane zostaną dwie funkcje „spacerowa” (na wysokości garaży) i przemysłowa (prowadząca do zakładów produkcyjnych). – Wniosek ten nie dotyczy tylko ulicy Spacerowej w stronę elektrowni, ale także przejścia na drugą stronę, tak aby uzbroić nowe tereny od mleczarni do łącznika do strefy przemysłowej – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Drugie złożone we wniosku zadanie dotyczy budowy nowego układu komunikacyjnego dróg prowadzących do i wokół nowych osiedli mieszkaniowych w Stalowej Woli w Charzewicach. – Układ komunikacyjny obejmujący budowę łączników do włączenia się od obwodnicy miasta na dwie strony tych nowych osiedli, a więc w stronę ulicy Ogrodowej gdzie powstanie pierwsza część osiedla na blisko 300 mieszkań i druga strona – osiedle Parkowe gdzie powstanie 1000 mieszkań. Projekt zakłada budowę dróg dojazdowych, komunikacje od obwodnicy, ale również drogi wewnętrzne. Będziemy rozpoczynać od budowy dróg do osiedla Ogrodowego, dlatego, że przygotowanie tej części inwestycji jest najbardziej zaawansowane, również pod względem planu miejscowego, który już obowiązuje w tej przestrzeni – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny na ostatniej sesji Rady Miejskiej.