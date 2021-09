22 września przypada Europejski Dzień bez samochodu. Stalowa Wola, bierze udział w kampanii nawołującej do przesiadania się w tym dniu do autobusów i na rowery. Zakład Komunikacji Miejskiej MZK Sp. z o.o. włącza się do tych działań i 22 września możemy pojechać miejską komunikacją bez biletu.