W miniony piątek, 17 września, do Jarocina przyjechała czteroosobowa rodzina. Rodzice i dwie ich córki w wieku 7 i 9 lat, to repatrianci polskiego pochodzenia z Kazachstanu. Małżonkowie odebrali z rąk wójta Zbigniewa Walczaka klucze o nowego mieszkania.

Starania, by kazachska rodzina sprowadziła się do gminy Jarocin rozpoczęły się początkiem roku. Pod koniec lutego Rada Gminy Jarocin podjęła uchwałę w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie gminy Jarocin. Rodzina miała przyjechać do Polski w ramach repatriacji. Podjęcie uchwały pozwoliło wójtowi gminy Jarocin Zbigniewowi Walczakowi wystąpić z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie dotacji w związku z zapewnieniem lokalu mieszkalnego kandydatowi na repatrianta oraz członkom jego najbliższej rodziny. Wniosek złożony przez władze gminy został pozytywnie przyjęty.

Na potrzeby rodziny wyremontowano lokal nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarocinie. Dzięki otrzymanej dotacji celowej ze środków budżetu państwa od Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w wysokości nieco ponad 169 tysięcy złotych, mieszkanie zostało całkowicie wyremontowane i w pełni wyposażone, w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie rodziny repatriantów.

– Mamy nadzieję, że repatrianci szybko zaadoptują się do nowych warunków, a polska gościnność pozwoli im czuć się, jak u siebie w domu. Bardzo cieszymy się, że udało się nam na miarę naszych możliwości spełnić patriotyczny obowiązek jaki nasz kraj ma wobec polskich rodzin, których przodkowie zostali deportowani z ojczystej ziemi – wyjaśnia wójt gminy Zbigniew Walczak.