Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny zaprasza na ostatni już we wrześniu weekend.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności. Wszystkie one są dostępne w cenie biletu.

Magiczne Ogrody zapraszają do pięciu restauracji i ogródków restauracyjnych, a na kierowców czeka blisko 2 tysiące miejsc na bezpłatnych parkingach.

Pyszności z dyni

Każdy z nas jest trochę łakomczuchem, prawda? Jedni radzą sobie z tym i powstrzymują się od jedzenia, a inni nie. Bo na przykład Mordole są tak wielkimi amatorami dyni, że za nic nie mogą się powstrzymać przed ich zabieraniem Bulwiakom! Ta zabawa trwa co roku. Bo dynie to prawdziwe gwiazdy jesiennych ogrodów. Na pewno część z Was czytających od razu ma na myśli różne przepisy z dynią w roli głównej. Jest ich całkiem dużo, wspomnijmy tylko niektóre: krem z dyni z mlekiem kokosowym, zupa z dyni z soczewicą i marchewką. Na drugie danie na przykład risotto z dynią i kurkami lub dyniowe placuszki na maślance. Czy dynia będzie gwiazdą Waszej kuchni? 🙂

Jesienne dyniobranie

Wszystkich chętnych zapraszamy na ostatnie w tym sezonie wydarzenie czyli dyniobranie z Mordolem Witkiem! W najbliższy weekend 25 i 26 września Magiczne Ogrody będą pulsować tanecznymi zabawami i konkursami w rytmie smoczego bębna i harcujących Mordoli. Na małych rycerzy czekać będzie krasnoludzkie szkolenie i turniej. Wszyscy goście poznają Kalambury i przypałki krasnoluda Wyrwipałki i będą mogli wybrać się w

Orientalną podróż z czarodziejką Bari-ba-ba. Na Zamku Wróżek odbędzie się bal. Magiczne Ogrody zapraszają po raz ostatni w tym sezonie: Świętuj z nami dyniobranie! Mordolowe figle-migle, Dynio – zumba, Popisy kuglarsko – żonglerskie w rytmie smoczego bębna. Wszystko od 10:00 do 19:00!

