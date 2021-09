W poniedziałek, 20 września, w Leżajsku doszło do brutalnego napadu. Na ulicy Lipy motocyklista odciął maczetą lewą dłoń rowerzyście.

Do napadu doszło około godz. 22. Do jadącego rowerem 21-latka podjechał motocyklista i zaatakował go maczetą. Ostrym narzędziem odciął młodemu mężczyźnie lewą dłoń.

Motocyklista, nie zatrzymując się, odjechał w kierunku Wierzawic.

Ranny 21-latek został przewieziony do szpitala w Krakowie.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku we wtorek rano zatrzymali sprawcę napadu. To 41-letni Marek T.