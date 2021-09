17 drużyn z 10 jednostek OSP zmierzyło się w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Skowierzynie w gminie Zaleszany. Strażacy musieli popisać się nie tylko znajomością musztry i sprawnością w ćwiczeniu bojowym, ale także operowaniem piłą łańcuchową.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze zostały rozegrane 19 września w Skowierzynie. Do rywalizacji przystąpiło 17 drużyn z 10 jednostek OSP, w tym 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze. Oprócz strażaków z gminy Zaleszany, gościnnie do rywalizacji stanęła zaprzyjaźniona jednostka z OSP Charzewice.

Najlepszy drwal z OSP na zawodach w Skowierzynie

Strażacy zaprezentowali musztrę, a także zmierzyli się w ćwiczeniu bojowym. Ze względu na warunki pogodowe, zrezygnowano ze sztafety pożarniczej.

Sporą atrakcją była pozakonkursowa konkurencja „Najlepszy drwal”. Podpatrzono ją w partnerskiej gminie Niepars w Niemczech.

Zasady są proste, aczkolwiek konkurencja do łatwych nie należy. Wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy piłą odciął kawałek drewnianego pnia, który następnie zważono. Zwyciężał ten, któremu udało się uciąć wagowo najbardziej zbliżony krążek. Wygrał Daniel Zieliński z OSP Skowierzyn.

Rywalizacja i integracja w gminie Zaleszany

Gminne zawody sportowo-pożarnicze wróciły do gminy Zaleszany po rocznej przerwie.

– To jest bardzo dużo, wcześniej organizowaliśmy je cyklicznie. Ten rok przerwy sporo osób zniechęcił i niektórym ciężko było zebrać drużyny. Dwie jednostki z naszej gminy po raz pierwszy w ogóle nie wystawiły drużyn – mówi druh Grzegorz Idec, prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Stalowej Woli.

Dodaje, że same przygotowania do tego rodzaju zawodów służą integracji w poszczególnych jednostkach.

– Prezesi i naczelnicy mówią, że te ćwiczenia bardzo dużo dają. Strażacy się spotykają i zawsze coś się dzieje wokół remizy. Podczas przygotowań do zawodów sami druhowie przyznają, że to jest tylko zabawa, ale kiedy już przyjeżdżają na stadion, to kończy się zabawa, a zaczyna się naprawdę ostra rywalizacja. Ale już po zawodach jednostki się integrują. W tym roku bardzo nam pomogły panie z KGW, które przygotowały potrawy. W gminie Zaleszany KGW naprawdę fajnie współpracują z OSP – dodaje druh Grzegorz Idec.

Komisję sędziowską zawodów powołał p.o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli st. bryg. Leszek Zieliński, a sędzią głównym był mł. bryg. Szczepan Kozioł.

Wyniki gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Skowierzynie

Musztra

Grupa „A”

1. OSP MOTYCZE SZLACHECKIE

2. OSP TURBIA

3. OSP KOTOWA WOLA

Grupa „C”

1. OSP ZBYDNIÓW

2. DZIWRDZIÓWKA

3. OSP SKOWIERZYN

4. OSP KĘPIE ZALESZAŃSKIE

Ćwiczenie bojowe – grupa „A”

1. OSP SKOWIERZYN

2. OSP DZIERDZIÓWKA

3. OSP KOTOWA WOLA

4. OSP KĘPIE ZALESZAŃSKIE

3. OSP MOTYCZE SZLACHECKIE

6. OSP ZBYDNIÓW

7. OSP ZALESZANY

8. OSP STALOWA WOLA – CHARZEWICE

9. OSP MAJDAN ZBYDNIOWSKI

10. OSP TURBIA

Ćwiczenie bojowe – grupa „C”

1. OSP DZIERDZIÓWKA

2. OSP SKOWIERZYN

3. OSP KĘPIE ZALESZANSKIE

4. OSP ZBYDNIÓW