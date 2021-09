W czwartek 23 września w siedzibie Klubu „Wesoła Gromadka” (ul. 1 Sierpnia 24, pok. 3 – budynek Skarem) w godz. 15.30 – 17.30 odbędzie się dzień otwarty. Do wzięcia udziału w spotkaniu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zaprasza mieszkańców Osiedla Fabrycznego – dzieci w wieku 2-10 lat wraz z rodzicami.

W trakcie spotkania na dzieci czekać będą wspólne i indywidualne zabawy przygotowane przez wolontariuszy oraz rodzinne warsztaty kreatywne. Rodzice zaś będą mogli zapoznać się z ofertą i porozmawiać z animatorem Klubu o jego funkcjonowaniu i dotychczasowej działalności.

Klub „Wesoła Gromadka” powstał na Osiedlu Fabrycznym w 2014 roku w ramach pracy organizatorów społeczności lokalnej. Skupia on wokół siebie dzieci wraz z rodzicami, ale jest to także bardzo ważne miejsce spotkań innych mieszkańców Osiedla Fabrycznego. Organizowane są w nim warsztaty i ciekawe spotkania, ale pozostaje także przestrzeń do swobodnej zabawy. Zajęcia w Klubie przygotowywane są zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami dzieci, ich rodziców i sąsiadów. Odbywają się tam warsztaty kreatywne, kulinarne, spotkania z ciekawymi osobami, wyjścia integracyjne – np. do kina czy pizzerii.

– Organizujemy także imprezy okolicznościowe. Dzieci wspólnie obchodzą swoje urodziny, a wspólnie z dorosłymi także inne święta: Mikołajki i Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Dziecka czy Dzień Matki i Ojca. Oprócz zajęć w trakcie roku szkolnego, z myślą o najmłodszych organizowane są także zajęcia w trakcie ferii i wakacji, podczas których dzieci z rodzicami wyjeżdżają na wycieczki i uczestniczą w innych formach konstruktywnego spędzania czasu także poza Klubem, np. na basenie, w bibliotece – informuje Beata Jucha, Animator Klubu „Wesoła Gromadka” w Stalowej Woli.

„Wesoła Gromadka” to także rodzice, którzy oprócz opieki nad swoimi dziećmi w Klubie, mają możliwość wymiany doświadczeń między sobą, ale też zwykłego oderwania się od codziennych obowiązków i miłego spędzenia czasu. Dzięki miłej atmosferze i sprzyjającym warunkom, w działania angażują się także inni mieszkańcy Osiedla, co sprzyja integracji i podejmowaniu przez nich własnych inicjatyw.