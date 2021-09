Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików-Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski. Zaawansowanie rzeczowe prac sięga 75 proc.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in.: przebudowę nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach, remont konstrukcji przęseł mostu poprzez wymianę belek prefabrykowanych na nowe oraz odtworzenie nadbetonu, remont podpór pośrednich, płyt przejściowych, przebudowę urządzeń dylatacyjnych i urządzeń BRD, dotworzenie elementów wyposażenia, ramp zejściowych na dojazdach, umocnienie skarp, oczyszczenie i odmulenie rowów drogowych, a także remont istniejących umocnień brzegów koryt.

Zadanie ma się zakończyć w październiku

Na obecnym etapie prac do zrobienia pozostało betonowanie płyty pomostu oraz kap chodnikowych oraz montaż dylatacji. A także wykonanie umocnienia stożków, umocnienia rzeki, warstwy konstrukcji nawierzchni (bitumiczne) na moście oraz dojazdach. Zanim inwestycja zostanie oddana do użytku niezbędny będzie także montaż kolektorów odwadniających pod płytą pomostu, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 9 października bieżącego roku.

Kolejny etap modernizacji drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów

Realizacja zadania finansowana jest z kilku źródeł, z budżetów: państwa, Lasów Państwowych, powiatu stalowowolskiego i gminy Zaklików. Inwestycja pochłonie ponad 2 mln zł. – Konsekwentnie realizujemy przebudowę drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów. Przebudowaliśmy w ostatnich latach – w dwóch etapach, w sumie 5 km tej drogi, a teraz jesteśmy już w trakcie 3. etapu, polegającego właśnie na przebudowie w Łążku Zaklikowskim mostu na rzece Sanna wraz z dojazdami. Dzięki tym inwestycjom cała ta droga w kierunku granicy z powiatem kraśnickim będzie w bardzo dobrym stanie – mówił w czerwcu starosta Janusz Zarzeczny.