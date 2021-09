Pierwszej porażki doznała w rozgrywkach ligi okręgowej Unia Nowa Sarzyna. Lider przegrał w niedzielę na sztucznej murawie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli z rezerwami trzecioligowej „Stalówki”.

Gospodarze kończyli mecz w dziewięciu. W 63. minucie drugą żółta kartkę zobaczył Maciej Wojtak, a w 75. minucie po raz drugi w tym dniu tego samego koloru kartonikiem ukarała sędzia Bartłomieja Maja. W pierwszej połowie obydwaj wpisywali się na listę strzelców.

To było dobre, szybkie i stojące na dobrym poziomie piłkarskie widowisko, w którym dużo było z jednej i drugiej strony przemyślanych akcji, i sporo było też sytuacji podbramkowych. Nie brakowało także walki. Sędzia nie miał prawa narzekać na brak pracy i chociaż czasami dawał nabierać się na krzyk piłkarzy i sztabów szkoleniowych obydwu ekip, to ze swoich obowiązków wywiązał się jak należy.

Stal zapewniła sobie zwycięstwo w pierwszej połowie, którą lepiej zaczęli goście. To Unia w początkowym okresie gry przeważała i częściej przebywała z piłką na połowie rywala. W 16. minucie Stal wyprowadziła kontrę zakończoną gole Krystiana Żeliski i to trafienie podcięło skrzydła coraz pewniej czującym się na plastikowej trawie piłkarzom Unii. Kiedy opanowali sytuację, stracili dwie kolejne bramki. W 33. minucie Żurawia pokonał Maj – podawał Grabarz – a chwilę później celnie z pola karnego uderzył Maciej Wojtak.

Po przerwie goście ruszyli do ataku i stworzyli sobie kilka sytuacji strzeleckich, ale dobrze w bramce Stali spisywał się Adrian Knurovsky. Stal więcej uwagi poświęcała obronie, ale nawet grając w dziesięciu, a później w dziewięciu, wyprowadzała bardzo szybkie kontry, po których mogła zdobyć kolejne bramki.

Stal II Stalowa Wola – Unia Nowa Sarzyna 3:0 (3:0)

1-0 Żelisko (16), 2-0 Maj (33), 3-0 Wojtak (37)

Stal: Knurovsky – Stępniowski, Krajanowski, Hudzik (55 Naslyan), Klepacki, Jakimiuk, Grober, Maj, Wojtak, Żelisko (85 Wojtusik), Grabarz.

Unia: Żuraw – Wośko, Bigas, Gnidec, Wiatr (79 Kępa), Gnatek (55 Iskra), Prykhodko (86 Łoin), Sarzyński, Madej, Błajda, Łuczak (55 Rutyna).

Sędziował Mateusz Jaskot (Stalowa Wola). Żółte kartki: Grober, Wojtak, Maj, Stępniowski, – Błajda, Wosko, Rutyna. Czerwone kartki: Wojtak (63. minuta, druga żółta), Maj (75. minuta, druga żółta).