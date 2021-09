Zakończyły się ogólnopolskie rozgrywki XIX Kinder Joy of moving Tenisowa Talentiada 2021. Finał, podobnie jak w ubiegłym roku, rozegrano na kortach AZS Poznań. W finałowej szesnastce znalazła się drużyna MKT Stalowa Wola, po bardzo emocjonującej walce, zajęła dwunaste miejsce.

W ubiegłym roku „Stalowe Rakiety” zajęły 15 miejsce w final, w tym roku poprawiły się o trzy „oczka”. Zajęły dwunaste miejsce. Do rywalizacji w tegorocznej edycji Kinder Joy of moving przystąpiło aż 112 zespołów, składających się z dzieci do lat 10.

Nasza drużyna występowała w finale w składzie: Hania Krzysztoń, Maja Rozmus, Marta Szeliga, Miłosz Dziółko, Krzysztof Procnal, Karol Rozmus. Trenerem jest Małgorzata Wittwer.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Calisia Tenis Pro I, która wystąpiła pod szyldem Włókniarz 1925 Kalisz, miejsce drugie wywalczył Break Avengers – KT Break Warszawa, a trzecie AT Masters I – AT Masters Radom.

A skoro o występach naszych najmłodszych tenisistów, to w tym miejscu należy także wspomnieć o bardzo dobrym występie braci Syczów, Antoniego i Jakuba w turnieju Tenis 10 w Krakowie, rozgrywanym na kortach Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej. Obydwaj stanęli na podium. Jakub zajął pierwsze miejsce w kategorii zielonej (do lat 10 lat), a Antoni był trzeci w kategorii pomarańczowej (do lat 9).