Prawie 800 tysięcy złotych kosztował zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Studzieniec. VOLVO zastąpi wysłużonego stara 244. Auto otrzymało imię Iskrzyk.

Do jednostki OSP w Studzieńcu trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo FL 280 GBA 3/16.

– Samochód ten został zakupiony ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z budżetu gminy Pysznica oraz powiatu stalowowolskiego – mówi wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz.

Dla strażaków z OSP Studzieniec to spełnienie marzeń

– Auto nad autami. W porównaniu do stara 244 to jak przesiąść się z malucha do mercedesa. Samochód ma napęd 4×4, 280 koni mechanicznych, zbiornik o pojemności 3000 litrów i wyposażenie, o jakim nawet nie śniliśmy – mówi „Sztafecie” druh Mariusz Kuziora, kierowca Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu.

– Wóz jest pierwsza klasa. Do tej pory pozyskiwaliśmy tylko używane auta, a ten jest prosto z fabryki. Nowe jest też wyposażenie. Jesteśmy naprawdę zadowoleni – dodaje druh Mirosław Kata, naczelnik OSP Studzieniec.

Rodzicami chrzestnymi nowego wozu strażackiego zostali Marta Pawleniak – sekretarz gminy Pysznica – oraz Rafał Weber – poseł i wiceminister infrastruktury. Nadali mu imię Iskrzyk.

Nieocenione wsparcie dla straży pożarnej

Nadbrygadier Andrzej Babiec, podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podkreślał, że jednostki OSP stanowią nieocenioną pomoc dla zawodowej straży pożarnej, dlatego też konieczne jest doposażenie ich w wysokiej klasy sprzęt.

– Na terenie Podkarpacia mamy 1264 jednostki OSP, z czego ponad 320 jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na co dzień wspierają działania Państwowej Straży Pożarnej. Dobrze wyposażone i wyszkolone jednostki to naprawdę duże wsparcie dla naszych działań. W tym roku udało nam się kupić już 38 takich samochodów, a w ostatnich 5 latach ponad 200 nowych samochodów trafiło do jednostek OSP, to naprawdę bardzo dużo.

Wyrazy podziękowania dla wszystkich darczyńców i osób, które się zaangażowały w pozyskiwanie takich samochodów. Taki sprzęt jest bardzo drogi, dlatego wsparcie różnych instytucji i samorządów jest konieczne – wyjaśnia nadbrygadier Andrzej Babiec.

Uroczystość przekazania wozu strażackiego było okazją do wręczenia medali i odznaczeń.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowany został druh Józef Kuziora. Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Mirosław Kata, Mariusz Kuziora, Mariusz Stańko, Józef Herdzik.

Odznakę „Strażak Wzorowy” odebrały druhny Iwona Szwedo i Barbara Kuziora, a także druhowie Michał Ptak, Marcin Herdzik, Robert Jachim i Łukasz Pająk.

