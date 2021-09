Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zakończyła realizację projektu ekologicznego „Biblioteka gra w zielone”. Na patio wewnątrz budynku zazieleniło się, najmłodsi czytelnicy mogą pobawić się w specjalnym domu, nieco starsi pograć w chińczyka czy szachy, a dorośli odpocząć na wykonanych przez pracowników biblioteki i stalowowolską młodzież, sofach z palet.

W ramach projektu zagospodarowano wewnętrzny dziedziniec biblioteki, roślinnością jednoroczną i wieloletnią. Na patio pojawiły się fuksje, begonie, pelargonie, surfinie, kacanki włoskie, surmie zwyczajne, lawendy, liliowce, żurawki, trawy ogrodowe, a ostatnio wrzosy. W otoczeniu zieleni, zorganizowaliśmy dla naszych użytkowników ogrodowe mebelki, domek dla dzieci oraz gry w chińczyka i szachy. Domek dla najmłodszych czytelników, został wzbogacony o tablice manipulacyjne i tablicę do pisania kredą. Jednym z celów projektu było wykorzystanie materiałów przeznaczonych do recyklingu. Uczestnicy wykorzystali zatem, plastikowe pojemniki na doniczki do kwiatów, czy też nakrętki od butelek jako pionki do gry. Młodzież zebrała również rośliny łąkowe i kłosy zbóż, które zostały zasuszone, a następnie wyeksponowane na parterze Biblioteki Głównej.

– Zapraszamy czytelników do Biblioteki Głównej, a druhnom i druhom z 54. Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej ZHP im. ppor. Bronisława Kochana oraz 24. Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej „Szekle” przy parafii Opatrzności Bożej, za bardzo aktywny udział w projekcie trwającym od maja do września serdecznie dziękujemy – mówi Ewa Biały, dyrektor stalowowolskiej biblioteki.

Zagospodarowanie bibliotecznego patio, to działanie w ramach grantu w programie „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO” Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie.