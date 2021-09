Ruszył dodatkowy termin rekrutacji do podkarpackich terytorialsów. Chętni do rozpoczęcia przygody w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” już dzisiaj mogą zgłaszać się do rekruterów lub właściwych terytorialnie Wojskowych Komend Uzupełnień. Szkolenie podstawowe rozpocznie się 9 października.

Do Przemyśla i nie tylko…

Dodatkowy nabór głównie ukierunkowany jest na uzupełnienie nowopowstającego w Przemyślu 36. Batalionu Lekkiej Piechoty, ale także do pozostałych pododdziałów 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dla kandydatów czasu na zgłoszenie jest już niewiele, dlatego nie ma na co czekać i warto wykonać ten pierwszy krok jak najszybciej. Kandydaci przed rozpoczęciem szkolenia mogą udać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień w celu złożenia wniosku o powołanie do służby lub skorzystać ze znacznie łatwiejszej opcji, jaką jest nawiązanie kontaktu z rekruterem ze swojego powiatu. Kontakt do wybranego rekrutera można w szybki sposób odszukać pod adresem: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

Dzięki szybkiemu działaniu ochotnicy zwiększą swoją możliwość odbycia 16-dniowego szkolenia podstawowego, które na Podkarpaciu rozpocznie się 9 października br., a zakończy uroczystą przysięgą 24 października.

Kto może wstąpić w szeregi terytorialsów?

O powołanie do Wojska Polskiego może ubiegać się każda osoba, która:

– ukończyła 18 lat

– posiada obywatelstwo polskie

– nie była karana za przestępstwa umyślne

– posiada dobrą sprawność psychofizyczną

– nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi sześć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu, Sanoku oraz nowoformowany w Przemyślu. Dowódcą brygady jest płk Dariusz Słota.