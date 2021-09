23 września w Nowosielcu w gm. Nisko ruszą kontrole w domach mieszkańców. Przez tydzień gminni urzędnicy wspierani przez pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku sprawdzą podłączenia do sieci wodociągowej i sanitarnej, wodomierze, częstotliwość opróżniania szamb oraz paleniska domowe.

Sprawdzą wodomierze

Kontrole rozpoczną się 23 września i potrwają do 30 września. W tych dniach w godz. od 10 do 18 w sołectwie Nowosielec w domach od numeru 9 do 160 pojawią się kontrolerzy z UGiM w Nisku i MZK Sp. z o.o. w Nisku.

Jak informuje zastępca burmistrza Niska Zbigniew Kotuła, kontrola dotyczyć będzie podłączeń do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w tym urządzeń pomiarowych, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych.

Kontrolerzy sprawdzą także instalacje odprowadzające wody opadowe i drenażowe.

Skontrolują umowy na wywóz szamb

Pod lupą urzędników znajdzie się również częstotliwość opróżniania szamb, umowy na wywóz nieczystości płynnych z firmami uprawnionymi do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczania opłat za te usługi.

Skontrolowane zostaną też paleniska domowe pod kątem spalania w nich odpadów komunalnych.

Kontrolerzy z legitymacją

Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego oraz Urzędu Gminy i Miasta w Nisku dokonujący przeglądu, będą posiadali legitymację służbową i pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Władze miasta proszą właścicieli i użytkowników posesji o umożliwienie kontrolującym wstępu na teren nieruchomości.

Utrudnianie kontroli jest wykroczeniem

Niewpuszczenie pracowników na posesję lub uniemożliwienie im dokonania czynności kontrolnych jest wykroczeniem (popełnionym umyślnie, jak i nieumyślnie) określonym w art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.