Na kortach Kaliskiego Klubu Sportowego Włókniarz 1925 rozegrano Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny U-14, który zakończył się zwycięstwem 12-letniej Oliwii Sybickiej z MKT Stalowa Wola.

Był to drugi po OTK w Toruniu turniej zawodniczki trenera Włodzimierza Pikulskiego w kategorii młodziczek i już sam udział w był dużą nobilitacją dla tenisistki z 59. miejsca w rankingu do lat 14. Ale i tym razem młodsza od swoich rywalek tenisistka pokazała lwi pazur.

Oliwia trafiła do grupy A. W pierwszym meczu pokonała reprezentantkę gospodarzy, Nelę Pietrzak 6:0, 6:1. Następnie nie dała żadnych szans Wiktorię Pastuszyńską z PKT Pabianice, 6:2, 6:1, a w trzecim pojedynku grupowym poradziła sobie z turniejową jedynką – Zofią Janusz (AZS Poznań), wygrywając 7:6, 6:3. Z pierwszego miejsca awansowała do ćwierćfinału, w którym pokonała Julię Szczerek (Włókniarz Kalisz), 6:2, 6:2. W spotkaniu półfinałowym jej rywalką była Julia Pacocha z Miedzeszyna Warszawa. Od początku do końca dominowała Oliwia, wygrywając 6:0, 6:1. Także finał, w którym spotkała się z Kornelią Krześniak z AG Tenis Chorzowska Radom, należał do tenisistki MKT Stalowa Wola. Wygrała 6:2, 6:2.

Również w turnieju deblowym Oliwia Sybicka dotarła do finału, wspólnie z Kornelią Krześniak. W meczu o pierwsze miejsce uległy Zofii Janusz i Julii Pacosze 1:6, 0:6.