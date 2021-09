Już niebawem droga powiatowa nr 1076R Bieliny – Rudnik nad Sanem, którą przedziela San, stanie się drogą gminną. Na wniosek burmistrzów gminy Ulanów i Rudni nad Sanem, radni Rady Powiatu Niżańskiego zgodzili się pozbawić trakt kategorii drogi powiatowej. Ten zabieg ma ułatwić samorządom sięgnięcie po środki na budowę mostu lub kładki przez San w ciągu wspomnianej drogi.

O budowie kładki bądź mostu w ciągu drogi powiatowej Bieliny – Rudnik nad Sanem mówi się od dawna. Niestety, inwestycja jest na tyle kosztowna, że Powiat Niżański oraz gminy Rudnik nad Sanem i Ulanów, które są najbardziej zainteresowane budową połączenia, szukają środków na ten cel w budżecie państwa i funduszach unijnych.

Podzielili drogę na dwie części

Jak przekonuje starosta niżański Robert Bednarz, wykonaniem przeprawy najbardziej zainteresowany jest samorząd gminy Ulanów. Stąd pomysł by drogę dotąd powiatową pozbawić tej kategorii i przekazać w zarząd nadsańskim gminom, które łączy. Taką uchwałę, pozbawiającą kategorii drogi powiatowej drogę Bieliny – Rudnik nad Sanem Rada Powiatu podejmowała na ostatniej sesji.

– Uchwała jest podejmowana na wniosek burmistrza gminy i miasta Ulanów oraz burmistrza gminy i miasta Rudnik, którzy zwrócili się do Zarządu Powiatu Niżańskiego z prośbą o pozbawienie kategorii drogi powiatowej nr 1076R Bieliny – Rudnik nad Sanem z równoczesnym zaliczeniem tych dwóch odcinków do kategorii dróg gminnych – wyjaśniała na sesji naczelnik wydziału gospodarowania mieniem Jadwiga Maluga. Odcinki o których mówiła to liczący 2 km i 725 metrów odcinek drogi przebiegający przez gminę Ulanów oraz kilometrowy odcinek w gminie Rudnik nad Sanem.

Gminy mają swój plan na tą drogę

Zanim jednak doszło do głosowania radni mieli kilka pytań o przyszłość tej drogi. Radny Władysław Pracoń dopytywał kto w rzeczywistości był inicjatorem przejścia drogi powiatowej pod zarząd gmin, zaś Gabriel Waliłko dociekał o plany gmin odnoście przekazanej im drogi.

– Rozumiem, że droga będzie przekazana tym dwóm gminom. Jakie są ich plany w stosunku do tej drogi, bo wiemy, że swego czasu była koncepcja budowy kładki przez San na tym ciągu drogowym. Jeśli będzie to realizowane przez gminy, to jaki będzie wkład i dofinansowanie ze strony budżetu powiatu – pytał radny Waliłko.

Na pytania radnych odpowiadał starosta Robert Bednarz, który przypomniał, że Powiat Niżański wielokrotnie podejmował działania zmierzające do budowy mostu lub kładki przez San w ciągu drogi powiatowej nr 1076R.

Więcej w aktualnym papierowym wydaniu Sztafety oraz w e-wydaniu dostępnym TU