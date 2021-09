Blisko 9,3 mln zł kosztować będzie budowa trzeciego bloku przy ulicy Orzeszkowej w Stalowej Woli. W obiekcie powstanie 40 lokali mieszkalnych o metrażu od około 40 do 70 metrów kwadratowych. Podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu ma nastąpić w najbliższych dniach.

Budowa trzeciego bloku z opcją dojścia do własności przy ulicy Orzeszkowej to kontynuacja rozpoczętego kilka lat temu gminnego programu mieszkaniowego „Z perspektywą w Stalowej Woli”. Obiekt stanie w sąsiedztwie dwóch poprzednich bloków obok parkingu.

Oferta mieszkaniowa skierowana będzie do osób, które składały aplikację w pierwszym naborze, spełniały kryteria jednak ze względu na niewystarczającą ilość lokali przeznaczonych do rozdysponowania w stosunku do liczby chętnych znalazły się na liście rezerwowej.

– W chwili obecnej nie rozważamy otwierania naboru uzupełniającego – mówi Tomasz Gunia, prezes MZB w Stalowej Woli.

Drożej niż dotychczas

Przetarg na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ulicy Orzeszkowej 9A w Stalowej Woli” został rozstrzygnięty w połowie września.

Realizację zadania powierzono firmie ze Strzyżowa, która wyceniła wartość inwestycji na 9 mln 298 tys. zł. Podpisanie umowy z wykonawcą powinno nastąpić w najbliższych dniach. Po dopięciu formalności i ustaleniu szczegółów technicznych potencjalnym lokatorom zostanie przestawiona oferta cenowa mieszkań.

Tu również pojawi się opcja dojścia do własności jednak ceny na pewno będą wyższe niż te, które ustalono na początku realizacji programu „Z perspektywą w Stalowej Woli”. Wynika to m.in. z obecnej sytuacji rynkowej, cen materiałów budowalnych czy kosztów pracowniczych.

– Nie da się ukryć faktu, że jest drożej. Dwa poprzednie bloki budowaliśmy za 14 mln zł w tej chwili budujemy jeden, mniejszy za 9 mln zł z haczykiem. Nie mamy na to najmniejszego wpływu – wyjaśnia Tomasz Gunia.

Będzie 40 lokali mieszkalnych

Nowy budynek mieszkalny, wielorodzinny podzielony będzie na trzy odrębne strefy funkcjonalne – trzy ogólnodostępne klatki schodowe, sześć kondygnacji, w tym jedna podziemna (piwnica), cztery pełne kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe.

Układ funkcjonalno-użytkowy budynku kształtuje się następująco: piwnica: pomieszczenia gospodarcze i techniczne, komórki lokatorskie, parter: 9 mieszkań jednopoziomowych, komunikacja ogólna, piętro I: 9 mieszkań jednopoziomowych, komunikacja ogólna, piętro II: 9 mieszkań jednopoziomowych, komunikacja ogólna, piętro III: 13 mieszkań – pierwszy poziom mieszkań dwupoziomowych, komunikacja ogólna, poddasze: drugi poziom mieszkań dwupoziomowych, pomieszczenie techniczne.

Łącznie zaprojektowano 40 lokali mieszkalnych (27 jednopoziomowych i 13 dwupoziomowych).

W ramach inwestycji powstanie obiekt wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o., c.w., instalacją elektryczną z monitoringiem, przyłączami: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i ciepłowniczej.

W planach jest także zagospodarowanie terenu tj. oświetlenie, utwardzenie terenu jako dojścia i dojazdy do budynku, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do obowiązujących przepisów istniejącego parkingu dla samochodów osobowych – zmiana układu i wielkości miejsc postojowych. Trzeci blok przy ulicy Orzeszkowej ma powstać w przeciągu 18 miesięcy.