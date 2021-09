Policjanci ostrzegają przed wyłudzeniami z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych (BLIK). Oszuści zwykle podszywają się pod bliskie osoby lub znajomych na portalach społecznościowych i zwracają się z pilną prośbą o pożyczkę. Za pomocą wyłudzonego kodu do płatności mobilnej, okradają konta swoich ofiar. Dlatego tak ważnym jest, aby nikomu nie udostępniać danych dotyczących naszych kont bankowych.

– Oszuści tą metodą przełamując elektroniczne zabezpieczenia do komunikatora, w imieniu danej osoby, której konto przejmują, wysyłają wiadomości do bliskich osób lub znajomych z prośbą o pożyczenie pieniędzy poprzez wygenerowanie numeru kodu BLIK w systemie płatności elektronicznej. Swoją prośbę tłumaczą różnie: chwilowym brakiem gotówki, pilną potrzebą zapłaty rachunku czy zrobieniem przelewu oraz niemożnością zrobienia tego ze swojego konta – informuje aspirant sztabowy Tomasz Potejko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.

Na czym polega oszustwo metodą na BLIK?

Otóż polega ono właśnie na wyłudzeniu kodu do płatności przez telefon. Osoba logując się do swojego banku, musi wygenerować w aplikacji kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go „znajomemu”. Niestety w przeciwieństwie do płatności przelewem, transakcji dokonanych za pomocą tego kodu nie można już cofnąć, gdyż przestępca od razu wpisuje podany kod BLIK w bankomacie i wypłaca z niego pieniądze. Proceder robi się coraz bardziej popularny.

Przestrzegamy – jeśli otrzymujemy prośbę o pożyczkę, nie działajmy pochopnie. Sprawdźmy najpierw czy osoba, która do nas napisała, lub której prośba dotyczy, rzeczywiście potrzebuje naszej pomocy. Jeśli otrzymamy od znajomego prośbę o przelew za pomocą BLIK-a lub o przekazanie kodu BLIK – zadzwońmy do tej osoby i potwierdźmy jej prośbę. Pomoże to nam uniknąć nieprzyjemności.

Nie przekazujmy pieniędzy nieznanym osobom

Pamiętajmy o tym, aby nigdy nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nie przesyłać ich na podane przez obce osoby numery kont, nie podawać nikomu danych do logowania na nasze konta bankowe, nie przekazywać obcym osobom kodów do płatności mobilnych. Zadbajmy o prawidłowe zabezpieczanie swoich danych osobowych, haseł i numerów dostępowych do portali i komunikatorów.