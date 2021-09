Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny we wrześniu czeka na Was od piątku do niedzieli.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności. Wszystkie one są dostępne w cenie biletu.

Magiczne Ogrody zapraszają do pięciu restauracji i ogródków restauracyjnych, a na kierowców czeka blisko 2 tysiące miejsc na bezpłatnych parkingach.

Zbliża się jesień

W tak wypełnionym przyrodą miejscu jak ogród wszystkie pory roku mają swoje najpiękniejsze oblicza. Oczywiście goście, którzy odwiedzają park w Trzciankach nie widzą go w zimie, kiedy Magiczne Ogrody oddają się zasłużonemu wypoczynkowi i co się w nich dzieje, wie dosłownie kilka osób. Po całkiem udanym sezonie (przynajmniej jeśli chodzi o pogodę), czas na naszą narodową specjalność czyli złotą polską jesień. Ta wygląda malowniczo wszędzie, w górach, nad morzem i oczywiście w Janowieckim Ogrodzie, pełnym roślinności. Byłby to świetny czas dla psotników Mordoli, których futro w barwach jesiennych liści pozwalałoby na świetną zabawę w chowanego. Problemem jest tylko ich rozmiar.

Stali bywalcy wiedzą, że specjalnością Magicznych Ogrodów jest łączenie pięknych okoliczności przyrody z pyszną zabawą.

Odkryj kolory jesieni

Na spotkanie ze złotą jesienią Magiczne Ogrody zapraszają 18 i 19 września w godzinach od 10:00 do 19:00. Spotkanie tradycyjnie rozpocznie na Dziedzińcu Taniec Radości.

W programie weekendowej zabawy także: Krasnoludzkie szkolenia i turnieje, Bal na Zamku Wróżek, na Scenie w Drzewach: Figle-migle i przypałki krasnoluda Wyrwipałki, odkryj kolory jesieni w Magicznych Ogrodach! Widowisko taneczno-kuglarskie: Mordolowa zumba i popisy bębniarskie. Na koniec każdego dnia tańce-hulańce z Mordolami i pożegnanie gości.

Piękna, wielobarwna jesień czeka w Magicznych Ogrodach Janowiec, zresztą spójrzcie na zdjęcia!

www.magiczneogrody.com

www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

instagram.com/magiczneogrodyjanowiec