Dobiegły końca prace przy modernizacji obiektów sportowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat stalowowolski. Metamorfozę przeszły zaplecze i sala gimnastyczna w Zespole Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego i kompleks sportowy przy LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

W Zespole Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli popularnie nazywanym „ekonomikiem” wykonano remont zaplecza i sali gimnastycznej.

19-letni obiekt sportowy w “ekonomiku” przeszedł modernizację

Prace objęły: remont dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem socjalnym, wykonanie nowej podłogi sportowej, wymianę kotar grodzących i siatek ochronnych, montaż nagłośnienia w sali gimnastycznej, doposażenie siłowni, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, malowanie oraz wymianę podwieszanych stropów. – Czekaliśmy na ten remont, ponieważ nasza sala ma już 19 lat i była dość intensywnie eksploatowana. Największym problemem był jednak przeciekający dach. Teraz jest już naprawiony, mamy nową podłogę sportową, a cały obiekt wygląda wewnątrz jak nowy. Znowu będzie mógł długo służyć nie tylko naszym uczniom, ale i lokalnej społeczności – mówi Paweł Ciołkosz, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Nowe oblicze bazy sportowej w LO im. KEN

W Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Staszica w Stalowej Woli również wykonano prace modernizacyjne sali gimnastycznej. Remont swoim zakresem objął główną halę sportową, gdzie wykonano naprawę tynków i malowanie, remont posadzki wraz z malowaniem linii boisk, zamontowano również zabezpieczenia ścian pod koszami. Modernizacji doczekało się też zaplecze hali wraz z łącznikiem, gdzie wymieniono system otwierania okien, skrzydła drzwiowe, dokonano naprawy tynków. Doposażono także siłownię. W projekcie zaplanowany był również remont sal pomocniczych, w których wykonano naprawę tynków, malowanie i naprawę posadzki. W jednej z nich powstała ścianka wspinaczkowa. – Podchodzimy z dużą dbałością do bazy sportowej w naszej szkole. Zależy nam, aby młodzież rozwijała się nie tylko pod względem intelektualnym, ale także dbała o sprawność fizyczną. Staramy się oferować uczniom jak najwięcej możliwości, stąd między innymi pomysł na rozbudowanie siłowni, czy wybudowanie ścianki wspinaczkowej, z której jesteśmy szczególnie dumni. I te działania przynoszą skutek – nasza młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, tylko ok. 7 procent uczniów przynosi zwolnienia lekarskie. W dzisiejszych czasach to naprawdę dobry wynik – mówi Mariusz Potasz, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

Jeden projekt – trzy zadania

Trzecia część tego dużego zadania doczekała się realizacji już jakiś czas temu, chodzi o siłownię plenerową, która powstała przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli. Składająca się z trzech części inwestycja otrzymała dotację w kwocie 642 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu Sportowa Polska. W sumie zadanie pochłonęło blisko 1,4 mln zł. Brakujące środki pochodziły z budżetu powiatu stalowowolskiego.