Każdy, kto się jeszcze nie spisał w Narodowym Spisie Powszechnym będzie miał taką okazję już w najbliższych dniach.

14 września do Stalowej Woli zabita spisobus. Rachmistrzowie dostępni będą od 8.00 do 14.00 w okolicach Hali owocowo-warzywnej „Zieleniak”.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.