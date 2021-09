Pary, które ponad pięćdziesiąt lat temu i więcej przysięgały sobie miłość i wierność, zostały uhonorowane Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystości wręczenia odznaczeń odbyły się w Centrum Aktywności Seniora. – To dla nas zawsze wzruszający moment ale i wielkie wyróżnienie, że w imieniu prezydenta RP pana Andrzeja Dudy mamy zaszczyt wręczyć wyjątkowe medale. Medale za Długoletnie Pożycia Małżeńskie, medale, które są wyrazem wdzięczności, podziękowania społeczeństwa polskiego, państwa polskiego za wielki przykład życia – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zorganizowane zostały w kilku turach. Dostojni jubilaci do Centrum Aktywności Seniora gdzie odbywały się spotkania przybyli wraz z rodzinami. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Sobieraja oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marcina Maziarza. Muzyczną oprawę spotkania przygotowali przedstawiciele Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli.

– Chcemy wyrazić największą wdzięczność dla państwa i pogratulować, tego, że państwo przez 50 lat i więcej dochowaliście swojej wzajemnej obietnicy, przyrzeczenia miłości i wierności. Małżeństwo przecież jest formą ciągłego dialogu, jak mówi jeden z myślicieli, to właśnie małżeństwo jest cały czas formą długiej rozmowy, ale wciąż niedokończonej – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. – To również prawda, którą wypowiedział autor „Małego księcia”, który powiedział, że małżeństwo nie jest znalezieniem skarbu, małżeństwo jest przyjęciem wzajemnego zobowiązania i to również jest zwłaszcza w dzisiejszych czasach piękne świadectwo i piękna nauka, która płynie z państwa życia, że małżeństwo oznacza obowiązek, że małżeństwo oznacza mądry kompromis – dodał włodarz miasta.

Za długoletnie pożycie małżeńskie w sobotę uhonorowani zostali: Maria i Stanisław Kołodziejowie , Anna i Józef Kawa , Maria i Józef Kołodziejowie, Janina i Jan Kuziorowie, Janina i Wojciech Kaźmierczakowie, Zofia i Kazimierz Łokajowie, Józefa i Józef Mucha, Krystyna i Marian Maciąg, Maria i Józef Małek, Barbara i Leopold Nalepowie, Stanisława i Mieczysław Niemcowie , Helena i Jan Pasek, Janina i Wojciech Piwnikowie, Maria i Jan Pirógowie, Teresa i Marian Stępniowie. W niedzielę zaś medale odbiorą: Barbara i Andrzej Skoczylasowie, Bronisława i Stanisław Szymczykowie, Genowefa i Mieczysław Szotowie, Danuta i Wojciech Szuwalscy, Janina i Karol Adamów, Irena i Janusz Grabowscy, Krystyna i Zbigniew Włodarczykowie Genowefa i Tadeusz Skrzypkowie, Maria i Julian Szpunarowie, Alina i Marian Leszczyńscy, Janina i Marian Koperstyńscy (70 lat małżeństwa), Zofia i Bronisław Choroszy (60 lat małżeństwa).