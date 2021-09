Coraz częściej sięga się po modne, lecz unikalne rozwiązania do swojego ogródka. Podczas urządzania przestrzeni na zewnątrz domu, popularne stało się naśladowanie różnych stylów, pochodzących z Japonii. Powielanie pomysłów oczywiście nie jest niczym złym, lecz warto dodawać oryginalne elementy do projektu ogrodu. W dzisiejszym poradniku przyjrzymy się nowoczesnym metodom aranżacji przestrzeni zielonej w stylu japońskim. Zobacz, jakie projekty są aktualnie na topie i na jaką roślinność warto zwrócić uwagę.

Kategoryzujemy style ogrodów. Sprawdź, który idealnie pokryje się z Twoją wizją

Głównym celem aranżacji ogrodów w stylu japońskim jest oczywiście uzyskanie pięknej i oryginalnej przestrzeni zielonej. Kultura Dalekiego Wschodu weszła pewnym krokiem do polskiej codzienności, dlatego też moda architektoniczna i aranżacyjna prosto z Kraju Kwitnącej Wiśni jest coraz bardziej rozpowszechniana w Polsce. Podział stylów japońskich ogródków wygląda następująco: Chaniwa, Karensansui, Tsukiyama, Kaiyu-shiki. Każdy z nich różni się pod względem wielu parametrów. Cechą charakterystyczną pierwszego jest klimat herbaciany. W Japonii, taki ogródek był projektowany wokół całej chaty. Również na przestrzeni stylu Chaniwa można znaleźć liczne strumyki, źródełka i oczka wodne. Drugi ogród z wymienionych jest zupełnym przeciwieństwem pierwszego. Cechuje go suchy krajobraz. Natomiast trzeci najważniejszy styl Tsukiyama można określić słowami: przestrzeń i ergonomia. Projekty ogrodów należy dobierać adekwatnie do posiadanego obszaru wokół domu, tak aby uzyskać jak najlepszy efekt wizualny.

Jakie rośliny pasują do przydomowego ogródka? Poznaj najlepsze gatunki

Najbardziej charakterystycznymi kwiatami japońskimi są: azalie, hortensje, rododendrony, funkie, lilie i chryzantemy. Trzeba odpowiednio dobierać kwiaty do ogrodu, aby następnie dobrze komponowały się z całą przestrzenią. Azalie są typowymi kwiatami z Kraju Kwitnącej Wiśni. Japończycy uprawiają ten gatunek od stuleci. Jest to bardzo charakterystyczny kwiat, porastający niski krzew. Jego kolorystyka jest niezwykła. Z całą pewnością ta roślina doda uroku całemu ogródkowi. Funkia z kolei jest bardzo popularnym kwiatem w Japonii. Uwielbia cień i sprawdziłaby się w ogródkach zajmujących mało przestrzeni. Ogrodnicy często sięgają po funkię ze względu na to, że nie jest wymagającą rośliną. Jeżeli już zdecydujesz się na dany projekt ogrodu, skąd należy wziąć sadzonki? Zalążki kwiatów, krzewów i drzew powinny być dobrej jakości, dlatego proponujemy zapoznanie się z ofertą na stronie: https://www.malajaponia.pl/. W Ogrodzie Japońskim – Siruwia znajdziesz charakterystyczną roślinność dla państw Dalekiego Wschodu. Warto odwiedzić to miejsce, ponieważ można z niego zaczerpnąć wiele inspiracji, tworząc swój domowy ogród. Przestrzeń jest niezwykle oryginalna i świetnie zagospodarowana w każdym calu. Znajduje się tam mnóstwo elementów kultury japońskiej, dlatego dobrze jest zapoznać się z tym miejscem przed urządzaniem własnego ogrodu. Postaw na oryginalne rośliny i ciesz się każdą chwilą spędzoną na orientalnej przestrzeni.