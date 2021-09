Przed nami 9. „Stalowa Dycha”, która w tym roku będzie nosić imię zmarłego niespodziewanie i nagle końcem lipca prezesa i zawodnika Stalowowolskiego Klubu Biegacza, maratończyka, wielkiego animatora biegania i organizatora poprzednich edycji tej imprezy, Bogdana Dziuby.

Podobnie jak w latach poprzednich bieg główny zostanie rozegrany na 10 km trasie (dwie pętle) wiodącej ulicami: 1 Sierpnia – Hutnicza – Ofiar Katynia – Kwiatkowskiego – Orzeszkowej – Niezłomnych – Podleśna – 1 Sierpnia. Start na placu Piłsudskiego przy ul. 1 Sierpnia, meta z boku MDK przy fontannie. Obowiązywać będzie limit czasowy wynoszący 1 godzinę i 45 minut od strzału startera. Zawodnicy, którzy po upływie tego czasu nie dotrą do mety nie będą klasyfikowani.

Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmowane są poprzez aplikację www.timekeeper.pl lub w dniu zawodów w godz. 12-14.30. Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu. W przypadku niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w biegu oraz podpisanie oświadczenia o zdolności do biegu swojego niepełnoletniego dziecka.

Tradycyjnie „Stalową Dychę” rozpoczną o godz. 14.15 dzieci w „Biegach Nadziei Olimpijskich” (rocznik 2015 i młodsi – 200 m, roczniki 2014, 2013, 2012 – 300 m). Nagrody rzeczowe dla najszybszych trójek w każdej kategorii, a dla pozostałych czekać będzie na mecie słodka niespodzianka.

Około godz. 15 nastąpi start do biegu głównego.