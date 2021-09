Okazale prezentują się wojskowe wyroby z Huty Stalowa Wola na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Huta, największy w Polsce producent sprzętu artyleryjskiego, pokazuje zarówno znane już konstrukcje, jak i nowe pojazdy. Od kilku lat wystawia je pod szyldem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

28 spółek z PGZ zajęło całą halę C terenu Targów Kielce, a pokaźną część tej prezentacji stanowiły właśnie wyroby ze Stalowej Woli. Stały one również na zewnątrz hal – np. Pojazd Minowania rzutowego BAOBAB-K czy prezentowane jako oferta wojsk lądowych 120 mm samobieżny kołowy moździerz Rak i ciężka 150 mm armatohaubica Krab.

Wyrzutnie dla baterii Patriot

Były też wyroby, do których HSW (oraz jej zakład w Jelczu) dostarcza ważne elementy i podzespoły: np. pierwsza wyprodukowana w Polsce wyrzutnia Patriot czy inne wyrzutnie rakietowe i pojazdy wojskowe.

Przypomnijmy, iż HSW odpowiada, na podstawie kontraktu z Raytheon Missiles & Defense, za budowę wszystkich wyrzutni dla dwóch baterii Patriot zamówionych w ramach I fazy programu „Wisła”. Łącznie w Hucie powstanie ich 17 (16 seryjnych oraz jedna testowa).

Minister Mariusz Błaszczak na stoisku Huty Stalowa Wola

W hali C HSW prezentowała natomiast 120 mm moździerz samobieżny Rak na podwoziu gąsienicowym z zawieszeniem hydropneumatycznym, Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy (AWR), 4×4 Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy (we współpracy z należącym do niej sanockim Autosanem) oraz Zdalnie Sterowany System Wieżowy 30 mm na Kołowym Transporterze Opancerzonym.

To przy wszystkich tych czterech pojazdach, 7 września, w pierwszym dniu MSPO, zatrzymał się minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, rozmawiając dłuższą chwilę z prezesem zarządu HSW SA Bartłomiejem Zającem. Dodajmy, iż AWR i zdalny system wieżowy zgłoszone zostały do nagrody Defendera – prestiżowego lauru kieleckiej imprezy.

Borsuk testowany na poligonie

W Kielcach zabrakło natomiast pływającego Bojowego Wozu Piechoty Borsuk, którego prototyp HSW (stoi na cele konsorcjum budującego ten pojazd) pokazała tu w 2019 r. Zabrakło, gdyż zalicza on na poligonie końcowe testy. Jak zauważyliśmy, bardzo dobre opinie zbierał szczególnie AWR, czyli nafaszerowany detektorami i kamerami Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy.

Dużą uwagę zwiedzających przyciągała też wyrzutnia Patriot. Trzeba tu dodać, że HSW nie miała problemów z opanowaniem technologii budowy wyrzutni M903. Prac nad tym systemem nie zatrzymały także utrudnienia spowodowane nawrotami pandemii COVID-19.

Amerykański czołg M1A2 Abrams

W tegorocznym MSPO w Kielcach, który – choć wciąż w cieniu pandemii – liczbą uczestników i rozmachem nawiązuje do swych najlepszych czasów, bierze udział 400 wystawców z 27 krajów. Impreza potrwa do 10 września. Jej atrakcją jest na pewno amerykański czołg M1A2 Abrams, prezentowany zaraz przy wejściu na teren Targów Kielce. Produkt General Dynamics Land Systems, w pełnym bojowym rynsztunku, trafił do Kielc prosto z europejskiej jednostki liniowej US Army. 250 tych ciężkich pancernych kolosów, za ponad 23 mld zł, zamierza zakupić polska armia i rozmieścić na wschodniej rubieży RP i NATO.

