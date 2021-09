Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny we wrześniu czeka na Was od piątku do niedzieli.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu są otwarte dla gości codziennie, do końca września, od 10:00 do 19:00.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności. Wszystkie one są dostępne w cenie biletu.

Magiczne Ogrody zapraszają do pięciu restauracji i ogródków restauracyjnych, a na kierowców czeka blisko 2 tysiące miejsc na bezpłatnych parkingach.

Król jubilat

Powszechnie wiadomo, że wśród wszystkich ludzi mieszkających na Ziemi, tylko niektórzy mają umiejętności bycia przywódcą czy liderem. Co oczywiście nie oznacza, ze przywódcami są tylko te osoby, które mają odpowiednie cechy. Ale o nich nie musimy pisać.

Napiszemy za to o jednym z bohaterów Magicznych Ogrodów czyli o Królu Eryku. Ten wspaniały strateg został wybrany na przywódcę Krasnoludów. Jest monarchą dobrym, ale nie o miękkim sercu. Jest raczej nieskłonnym do wzruszeń, silnym realistą. Potrafi przekonać innych do swoich idei. Jest mądrym i rozsądnym władcą, który stoi na czele swej armii. Nieobce są mu pokusy biesiadowania. Często zasypia w nieodpowiednich chwilach, zmęczony obmyślaniem skomplikowanych strategii i obfitymi posiłkami.

Urodziny Króla Eryka

Skoro już mniej więcej wiadomo kim jest jubilat, którego święto obchodzić będą w najbliższy weekend 11 i 12 września mieszkańcy i goście Magicznych Ogrodów, zobaczmy co się będzie działo!

W Krasnoludzkim Grodzie cały dzień odbywać się będzie Turniej o nagrodę Króla Eryka. Pod hasłem „Świętuj z nami urodziny Króla” zobaczyć będzie można ogień – taniec dwa żywioły, popisy krasnoludzkich bębniarzy i taneczne hulanki z Mordolami. Odbędzie się także zaciąg do krasnoludzkiej artylerii i wystrzał ze smoczego działa na wiwat Króla!

Oprócz tego bohaterami urodzinowych występów będą: Czarodziejka Bari-ba-ba, krasnolud Wyrwipałka i Wróżki Smużki, na których zamku będzie można wziąć udział w balu. Urodzinowa feta trwać będzie od 11:00 do 19:00.

