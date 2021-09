Muzyka, taniec, śpiew, smaczna strawa i atrakcje dla najmłodszych – tak w skrócie wyglądała impreza na pożegnanie wakacji zorganizowana przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli.

W niedzielę 5 września w amfiteatrze przy Centralnym Placu Zabaw mieszczącym się nieopodal Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się impreza plenerowa. Spotkanie zorganizowano pod hasłem „40 lat … i jeden rok”. W 2020 roku Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli obchodził 40. rocznicę powstania, huczne obchody tego pięknego jubileuszu pokrzyżowała pandemia, stąd też nawiązanie do minionych czterech dekad pojawiło się również w roku bieżącym.

Organizatorzy wydarzenia przygotowali wiele atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Na scenie zaprezentowali się Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego „Pasja”, Zespół Taneczny „Perełki”, Dziecięcy Zespół Tańca „Smyk”, Studio Wokalne „VIVO”, Chór „Gaude Vitae”. Wystąpili także Dominika Żukowska i Andrzej Korycki. Wokół sceny na przybyłych gości czekało także wiele atrakcji. A wśród nich malowanie buziek, plener malarski, dmuchańce, kule wodne czy kramy.

Ciekawą zabawę związaną z trafianiem wodą do celu przygotowali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Charzewic. Pyszną strawę na Centralnym Placu Zabaw oferowały zaś panie z Koła Gospodyń Miejskich „Charzewiczanki” ze Stalowej Woli.

– Działamy stosunkowo krótko, bo oficjalnie wpisani do KRS jesteśmy od 1 lipca tego roku, ale wcześniej już spotykałyśmy się i działałyśmy. Siedzibę mamy w OSP Charzewice. Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcieliby coś działać dodatkowo, zapraszamy nie tylko kobiety, ale również mężczyzn. Mamy różne talenty i chcemy uczyć się od siebie nawzajem – mówiła Joanna Pazdan, prezes KGM.