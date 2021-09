Dziesiąta, jubileuszowa edycja akcji Narodowe Czytanie już za nami. W tym roku uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać we fragmentach dzieła Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”. Każdy chętny w dniu spotkania mógł poprosić o wbicie okolicznościowego stempla do swojego egzemplarza lektury, który dotarł do biblioteki z kancelarii Prezydenta RP. Ponadto, biblioteka przygotowała również charakterystyczne przypinki upamiętniające obecność na uroczystości.