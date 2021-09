W okolicy szkół podstawowych na terenie powiatu niżańskiego pojawią się patrole policji. A wszystko w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze zadbają o to, aby najmłodsi czuli się bezpiecznie. Przypomną dzieciom, o zasadach prawidłowego poruszania się po drogach, a szczególnie przechodzenia przez jezdnię.

Po letnim wypoczynku, uczniowie wrócili już do szkół. W związku z tym, ruszyła ogólnopolska akcja prewencyjna „Bezpieczna droga do szkoły”. Aby powrót dzieci był bezpieczny, policjanci ruchu drogowego w najbliższych dniach, będą czuwać nad bezpieczeństwem pieszych i kierowców, szczególnie w rejonach szkół. Już od pierwszych dni roku szkolnego, policjanci będą spotykać się z dziećmi, aby rozmawiać o prawidłowym przekraczaniu jezdni i poruszaniu się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza. Będą uświadamiać zwłaszcza młodych uczestników ruchu drogowego jak reagować na zagrożenia, które mogą ich spotkać w drodze do szkoły. Szczególnym nadzorem mundurowi obejmą placówki, w rejonie których jest największe natężenie ruchu. Jeszcze zanim zadzwonił pierwszy dzwonek, funkcjonariusze sprawdzili oznakowania dróg w rejonach szkół i przedszkoli. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Przy okazji policjanci apelujemy do kierujących, by zwracali szczególną uwagę na dzieci, które w rejonach szkół przechodzą przez jezdnię. Przypominają, by zwolnić, zatrzymać się i umożliwić przejście oczekującym dzieciom, a rodzicom, by zwrócili uwagę na zagrożenia i mówili dzieciom o podstawowych zasadach korzystania z drogi, na przykład: dlaczego nie wolno wbiegać na jezdnię, dlaczego należy iść poboczem po lewej stronie jezdni. Warto również objaśnić dziecku znaczenie znaków i sygnałów drogowych, które mija w drodze do szkoły. Dziecko świadome zagrożeń będzie bardziej bezpieczne.