W miniony weekend w Stalowej Woli odbyły się wyjątkowe uroczystości. Kilkadziesiąt par świętowało złote gody czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Muzyczną oprawę spotkania przygotowali przedstawiciele Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli.

Uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zorganizowane zostały w kilku turach. Dostojni jubilaci do Centrum Aktywności Seniora gdzie odbywały się spotkania przybyli wraz z rodzinami. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Sobieraja oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marcina Maziarza.

Podziękowania i życzenia ze strony władz miasta

– To dla nas wielkie wyróżnienie, że jako samorząd miasta Stalowej Woli możemy w imieniu prezydenta Polski pana Andrzeja Dudy, wręczyć Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – jako ten wyjątkowy symbol docenienia ze strony państwa polskiego, osób, które 50 i więcej lat temu zawierzyli sobie, wyrażając słowa miłości, zaufania, szacunku i przez ten okres wspólnego zawierzenia, wspólnej przyjaźni, budowali nie tylko swoją miłość, nie tylko najważniejszą część każdego narodu jaką jest rodzina, ta najmniejsza komórka społeczna, ale również przez ten okres swoim przykładem, swoją ciężką pracą, swoim zaangażowaniem budowali całe nasze społeczeństwo – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Włodarz miasta wyraził wdzięczność za przykład jaki jubilaci stanowią dla młodszych pokoleń, najpiękniejszy przykład tego jak żyć, jak podejmować wyzwania, jak brać odpowiedzialność za życie swoje i drugiej osoby, której przyrzekło się miłość na całe życie. – Pewnie nie raz na przestrzeni tych 50 lat w państwa życiu były wichury, był deszcz, wątpliwości czy kłótnie, ale jeżeli państwo tutaj wspólnie jesteście ze swoimi bliskimi to znaczy, że w waszym życiu zawsze wygrywała miłość, zawsze wygrywała wierność temu co zostało przyrzeczone, ponad 50 lat temu. Jako samorząd miasta Stalowej Woli w sposób szczególny chcemy podziękować państwu, za pracę na rzecz miasta. Patrząc na jubilatów mogę z duma powiedzieć, że państwo nadal jesteście aktywni, nadal swoją mądrością, swoim doświadczeniem, swoim zaangażowaniem dzielicie się z młodszymi pokoleniami, bo to jest również piękno każdego społeczeństwa – łączenie pokoleń – mówił prezydent Nadbereżny.

Świętowali półwiecze pożycia małżeńskiego

Za długoletnie pożycie małżeńskie uhonorowani zostali: Wiesława i Henryk Arasowie, Wanda i Zbigniew Bisowie, Weronika i Michał Bożek, Maria i Józef Demidowscy, Helena i Edward Kapuścińscy, Elżbieta i Mieczysław Kowalowie, Danuta i Ireneusz Łukasiewiczowie, Zofia i Mieczysław Szkoła, Teresa i Edward Matysiakowie, Genowefa i Tomasz Molawka, Aniela i Emil Muc, Zofia i Józef Podlasek, Władysława i Jakub Rybakowie, Józefa i Józef Rychlakowie, Teresa i Józef Szewczykowie. A także Kazimiera i Eugeniusz Telka, Wanda i Adam Urbanowie, Alicja i Tadeusz Walonowie, Grażyna i Bolesław Wliszczakowie, Maria i Marian Bat, Józefa i Edward Bajek, Anna i Mieczysław Błąd, Helena i Adam Bieszczad, Eugenia i Stanisław Bieleń, Stanisława i Zbigniew Cielniak. Alina i Zbigniew Gauze, Anna i Wiesław Jabłońscy, Teresa i Stanisław Kida, Lucyna i Andrzej Kocój, Alina i Zdzisław Kowalowie.

Kolejne odznaczenia zostaną wręczone w najbliższy weekend.