W 4. kolejce ligi okręgowej rezerwy Stali Stalowa Wola pokonały na sztucznej murawie PCPN, Azalię Wola Zarczycka. W zespole gospodarzy wystąpiło kilku nowych nowych piłkarzy: Che lub… C4e w ataku, w pomocy Nasylian i Wieteha w bramce.

Takie nazwiska figurują w protokole meczowym, który przedstawiła Stal sędziemu zawodów i który trafi do podokręgu. Kto podał skład Stali II, nie wiemy, ale wyjaśniamy, że Tomasz Wieteha to Tomasz Wietecha, że Che lub C4e to Adrian Czyż i że Nasylian to Dawid Naslyan. Pozostałych jedenastu piłkarzy nie ma imion.

Po drugie, protokół został wypełniony ręcznie długopisem, a jest to niedozwolone dla drużyn występujących od ligi okręgowej wzwyż. W przypadku Stali to recydywa. Dwa tygodnie temu klub ze Stalowej Woli zapłacił karę 100 zł za protokół napisany odręcznie. Teraz zapłaci dwa razy więcej. I tylko dlatego, że nikt nie potrafi korzystać z aplikacji Extranet z modułem klubowym, poprzez który wypełnia się protokoły przed każdym meczem w lidze, a następnie drukuje się je i przedkłada sędziemu głównemu, a ten dostarcza to do podokręgu.

– Jestem przerażony tym, co pan mi pokazał – mówi nasz rozmówca z wojewódzkiej centrali piłkarskiej. – Tego protokołu to sędzia mógł w ogóle nie przyjąć. I nie dlatego, że jest napisany długopisem, ale nie na tym druku co trzeba. Ten dotyczy jakichś spotkań towarzyskich, rozgrywek szkolnych, na pewno nie ligi okręgowej. Prawidłowy protokół jest ten, który przywiozła Azalia Wola Zarczycka.

– Co mogę powiedzieć. Stal zostanie ponownie ukarana, bo muszę działać zgodnie z regulaminem rozgrywek – powiedział Mariusz Złotek, sędzia Ekstraklasy, prowadzący spotkanie Stali II Stalowa Wola z Azalią Wola Zarczycka.

A jak wyglądał mecz? Toczył się pod dyktando Stali. Od początku do końca.

STAL II STALOWA WOLA – AZALIA WOLA ZARCZYCKA 3:0 (1:0)

1-0 Lebioda (42), 2-0 Wojtysiak (47), 3-0 Klepacki (81)

STAL: Wietecha (46 Knurovsky) – Stępniowski, Nasylan, Fedejko, Klepacki, Jakimiuk, Lebioda (65 Panicz), Wojtysiak (70 Wojtusik), Kiełbasa (46 Ziółkowski), Cukrowski, Czyż (70 Maj)

AZALIA: Kozak – Ferenc, Perlak, Sypek, Pieniek – Szczepański (65 Kłos), Florek, Zagaja, Mendoń, Fajger (65 Podolak), Ząbkowicz (78 Kurcaba).

Sędziował Mariusz Złotek.