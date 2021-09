I nic nie straci ze swych przyrodniczo-środowiskowych walorów. Tak przynajmniej zapewnia prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny i wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Paweł Kolczyński. We wtorek, 31 sierpnia, podpisali Porozumienie Intencyjne o utworzeniu EURO-PARKU STALOWA WOLA – Strategicznego Parku Inwestycyjnego. Niebawem powstanie spółka celowa, która będzie operatorem terenów parku.

– Na pewno, zapewniamy po raz kolejny, centymetr kwadratowy Lasów Państwowych w Polsce, w naszym regionie nie ulegnie pomniejszeniu – mówił prezydent Nadbereżny. Zapewniał nie bez przyczyny. Park ma bowiem powstać na blisko 1000 hektarów zalesionych terenów dawnej HSW, a Lasy Państwowe mają uzyskać za nie odpowiednią rekompensatę w postaci innych działek.

Przypomnijmy, 28 sierpnia prezydent RP Andrzej Duda podpisał w Stalowej Woli ustawę pozwalającą na taką zamianę działek w Stalowej Woli i Jaworznie. Ma to umożliwić przemysłowy rozwój tych terenów (w Jaworznie ma powstać fabryka samochodów elektrycznych, w Stalowej Woli strefa dla firm wysokiej technologii, m.in. z branży elektromobilności). Pomysł ten zdecydowanie krytykują natomiast organizacje ekologiczne, stąd też liczne zapewniania autorów i beneficjentów tego projektu, że Lasy Państwowe nie stracą na tych zamianach.

Najlepsze takie miejsce w Polsce

– Stawiane są pytania, dlaczego to w Stalowej Woli ma powstać taki park? Otóż Stalowa Wola jest najlepiej przygotowanym miastem przemysłowym w Polsce do tego, żeby realizować tak wielkie projekty. Wynika to z mądrości budowniczych Stalowej Woli, którzy usadowili miasto w nieprzypadkowym miejscu, gdzie mamy odpowiednie zaplecze techniczne: energię elektryczną, dostęp do wody przemysłowej z rzeki, gdzie mamy unikalną na skalę ogólnopolską oczyszczalnię ścieków przemysłowych i mamy teren, który w wizji rozwoju Huty Stalowa Wola i miasta Stalowej Woli był dedykowany do tego, by tutaj rozwijać nasze zakłady – powiedział przed podpisaniem Porozumienia Intencyjnego prezydent Nadbereżny.

Jego zdaniem, ustawa podpisana przez prezydenta Dudę odwraca błędne decyzje podejmowane pod koniec lat 90. i na początku lat 2000, okresu bardzo trudnej transformacji Huty Stalowa Wola, kiedy Huta pozbawiona – jak to ujął – decyzjami politycznymi wielkich zamówień zbrojeniowych, musiała wyprzedawać swój majątek, musiała prywatyzować swoje spółki. To wtedy teren, który był przeznaczony pod rozwój HSW, był oddawany do Skarbu Państwa za zobowiązania podatkowe, trafiając pod zarząd Lasów Państwowych. – I to jest bardzo dużą część terenu, która jest dedykowana pod Strategiczny Park Inwestycyjny – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Podkreślił też, że aby ten ambitny projekt mógł zostać zrealizowany, to Stalowa Wola musi mieć mocnego i sprawdzonego partnera, a takim partnerem jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

– Ta powstająca nowa marka Euro-Park Stalowa Wola, to jest nowa marka na mapie gospodarczej Polski i Europy, a ja jestem przekonany, że rozpoczynamy szybką realizację najnowocześniejszego parku przemysłowego w tej części Europy – powiedział prezydent Nadbereżny.

Dla wielkich, małych i średnich firm

Wtórował mu wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, zapowiadając także utworzenie w mieście Inkubatora Przemysłowego dla mniejszych firm.

– Dzięki temu, że powstanie tu Strategiczny Park Inwestycyjny, Stalowa Wola będzie mieć szansę pozyskanie inwestorów z branży wysokiej technologii, np. elektromobilności. Ale myślimy też o terenach dla firm już działających w Stalowej Woli, np. o Hucie, czy o firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Agencja ma na terenie Stalowej Woli nieruchomość i dokona analizy, celem posadowienia tu Inkubatora Przemysłowego dla mniejszych firm, to miejsce to ok. 3,5 tys. metrów kw. Dzięki współpracy z miastem chcemy tu stworzyć najlepsze z możliwych warunki dla inwestorów, chcemy wykorzystać istniejący tu potencjał. Ten olbrzymi potencjał, który drzemie w Stalowej Woli. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy mogli przekazać państwu konkretne informacje, jakie przedsięwzięcia są aktualnie planowane – powiedział wiceprezes Kolczyński.

Unikalny system zieleni miejskiej

Prezydent Nadbereżny poinformował również, że miasto przedstawi w najbliższym czasie unikalny na skalę Polski projekt systemu zieleni miejskiej i zagospodarowania terenów zielonych.

Są też projekty, aby lasy wokół Stalowej Woli były jeszcze bardziej przyjazne dla odwiedzających: powstaną tu nowe ścieżki spacerowe, rowerowe, biegowe. W przyszłym roku ruszy duży taki projekt wokół Ciemnego Kąta.

– Ten projekt strategicznego parku nie zagraża naszej ekologii, środowisku naturalnemu. Dołożymy starań, aby zieleni na terenie miasta było jeszcze więcej – zapewnił prezydent Nadbereżny.