Trwa przebudowa trzech dróg gminnych w Dąbrówce w gm. Ulanów. Remontowana jest droga przy szkole podstawowej, za cmentarzem oraz prowadząca na nowe osiedle. Dzięki staraniu władz gminy budowa dróg, która kosztuje blisko milion złotych, została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorząd otrzymał na ich wykonanie blisko 596 tysięcy złotych.

Umowę na rządowe wsparcie podpisano w czwartek, 2 września, w sąsiedztwie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. Uczestniczyli w niej m.in.: wiceminister infrastruktury poseł Rafał Weber, dyrektor wydziału infrastruktury z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel, burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz, skarbnik gminy Tomasz Siorek, sołtys Dąbrówki Jolanta Chmielowiec oraz dyrektor szkoły Elżbieta Kotula – Olszówka i radna Alina Olszówka.

Przebudują trzy drogi

– Rozpoczęliśmy budowę dróg w Dąbrówce, ta na której się znajdujemy nie jest jedyną drogą, którą robimy w tym okresie. Jest również budowana droga na nowym osiedlu i droga za cmentarzem. Długość tych dróg to 1890 metrów. Chcieliśmy poprawić dojazd do szkoły. Ta droga jest poszerzana, są robione nowe chodniki, nowe miejsca postojowe. Jest też przedłużany ciąg drogowy do przysiółka Bagno. Będzie też zrealizowane połączenie z drogą powiatową, więc w razie jakiś nieszczęśliwych wypadków drogowych będzie możliwość zorganizowania tą droga objazdów – mówił burmistrz Stanisław Garbacz.

Zaczęli budowę ze swoich środków

Jak przyznał, wniosek na budowę dróg w Dąbrówce był na liście rezerwowej Rządowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dlatego też samorząd zdecydował się rozpocząć inwestycję własnymi środkami.

– Nie czekaliśmy na podpisanie umowy na dofinansowanie, bo byliśmy na liście rezerwowej funduszu. Posiadaliśmy środki w budżecie gminy w 100 procentach na wykonanie tego zadania, więc ogłosiliśmy przetarg na te zadania wcześniej. Teraz udało się pozyskać środki finansowe. Do przetargu przystąpiło 9 firm. Oferta firmy Zomix Grzegorza Zaleśnego z Niska okazała się najkorzystniejsza i ta firma realizuje zadanie – wyjaśniał burmistrz.

Dofinansowanie, jaki ostatecznie trafiło do gminy Ulanów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 595 tysięcy 758 złotych. Środki własne gminy przeznaczone na tą inwestycję to 397 tysięcy 172 złote, zaś całkowita wartość zadania to 992 tysiące 930 złotych.