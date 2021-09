Stalowowolski magistrat unieważnił drugi już przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 100997R – Al. Jana Pawła II – droga osiedlowa, 101003R – ul. Wyszyńskiego i 100885R – ul. Partyzantów”.

Na pierwszy ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta. Miasto nie mogło jednak zapoznać się ze szczegółami ponieważ dokumentacja przesłana drogą elektroniczną nie była możliwa do odczytania. W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na realizację w/w zadania. W związku z czym postępowanie trzeba było unieważnić.

Projekt, na realizację którego miasto szuka wykonawcy swoim zakresem obejmować ma następujące odcinki dróg: ul. Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Mickiewicza w kierunku drogi osiedlowej Al. Jana Pawła II – ok. 0,52 km, droga osiedlowa Al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (rondo przy sklepie Lidl) do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (w rejonie budynku Poniatowskiego 39) wraz z odcinkiem łączącym drogę osiedlową z Al. Jana Pawła II w rejonie KFC – ok. 1,43 km, ul. Partyzantów – ok. 0,3 km.