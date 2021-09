Już 5 września odbędzie się na kortach w Stalowej Woli IV edycja Narodowego Dnia Tenisa. Na NDT zapraszają utytułowany siatkarz Piotr Gruszka oraz znany komentator sportowy Tomasz Smokowski, który bardzo chętnie zagrałby w debla z legendą Stali Stalowa Wola. O kogo chodzi? Posłuchajcie sami.

IV edycja Narodowego Dnia Tenisa – największego święta tenisowego w Polsce – 5 września zagości w 14 miastach, w tym w Stalowej Woli na kortach przy ul. Wyszyńskiego 1.

Narodowy Dzień Tenisa poprowadzi Edward Durda

W programie m.in. turnieje Tenis 10 – kategorie czerwona i pomarańczowa (zapisy u trenerów MKT), bezpłatne konsultacje, liczne gry, zabawy i konkursy z nagrodami, mecze pokazowe z udziałem najlepszych zawodniczek i zawodników Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli, a dla najmłodszych dmuchany plac zabaw.

Imprezę poprowadzi Edward Durda, znany i lubiany dziennikarz Eurosportu i Canal+ .

W czasie NDT będzie prowadzony nabór do nowych grup szkoleniowych dla dzieci

– Przybywajcie całymi rodzinami, czekamy nas was w godz. 10:00–16:30, o godz. 10:00 startuje KINDER Joy of moving Tenisowa Talentiada, zaś od godziny 12:30 do 16:30 czekamy na was z pozostałymi atrakcjami – zachęcają organizatorzy z MKT Stalowa Wola.

Do Stalowej Woli zapraszają Tomasz Smokowski i Piotr Gruszka

Specjalne zaproszenie przesyła znany komentator Tomasz Smokowski. Posłuchajcie sami.

Do udziału i kibicowania gorąco zachęca również Piotr Gruszka, Mistrz Europy (2009), MVP Mistrzostw Europy (2009), srebrny medalista Mistrzostw Świata (2006), reprezentant kraju w siatkówce (1995-2011).

Wydarzenie objęte jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości, Patronatem Honorowym Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Patronatem Honorowym Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.