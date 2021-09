Trwa zwycięski marsz Sokoła Kamień. Beniaminek IV ligi podkarpackiej odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu. W 5. kolejce pokonał na swoim stadionie Błękitnych Ropczyce i wskoczył na fotel wicelidera ligowej tabeli.

Błękitni do meczu z jedenastką trenera Marka Kusiaka przystępowali po dwóch zwycięstwa i dwóch remisach. Drużyna z Kamienia po wygranych z Piastem Tuczempy i MKS-em Kańczuga.

Od pierwszych minut Sokół przeważał i 23. minucie udokumentował to zdobyciem bramki. Po wrzutce w pole karne i odbiciu piłki od słupka, do bramki skierował ją kapitan zespołu gospodarzy Adrian Piekut. Wynik podwyższył w 57. minucie Michał Mistrzyk, popisując się celną „główką”, po dośrodkowaniu z prawej strony pola karnego. Chwile później bramkarz z Ropczyc po raz trzeci wyjmował piłkę ze swojej bramki. Pokonał go technicznym uderzeniem z rzutu wolnego z okolic 25 metrów Radosław Łeń.

W tym czasie Błękitni grali w dziesięciu, ponieważ trzy minuty wcześniej czerwoną kartką (druga żółta) ukarany został Michał Ogrodnik.

W końcówce spotkania, kiedy w drużynie Sokoła zapanowało zbyt wielkie rozluźnienie, gościom udało się zmniejszyć rozmiary porażki. Z rzutu karnego celnie uderzył Siepierski, a dwie minuty później celnie z linii pola karnego strzelił Bieniek.

SOKÓŁ KAMIEŃ – BŁĘKITNI ROPCZYCE 3:2 (1:0)

1-0 Piekut (23), 2-0 Mistrzyk (57), 3-0 Łeń (65), 3-1 Siepierski (84 – rzut karny), 3-2 Bieniek (86)

SOKÓŁ: Siudak – Konefał (75 Kozak), Piekut, Gnatek, Łeń (83 Cużytek) – Smusz (85 Reichel), Horajecki, D.Podstawek (65 Kida), Mistrzyk, Weres – Rurak (73 Bednarz).

BŁĘKITNI: Dybski – Kmiotek, Miśkowicz (46 B.Darłak), Świętoń, Kukla, M.Ogrodnik, Majcher (46 Podczaszy), Zawiślak (46 A.Ogrodnik), Siepierski – Bieniek, Nikitchuk.

Żółte kartki: Mistrzyk – M.Ogrodnik, Świętoń.