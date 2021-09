Wypadek autokaru przewożącego cudzoziemców, ucieczka dwóch obcokrajowców i akcja ratunkowa na zbiorniku wodnym – to scenariusz ćwiczeń obronnych „San 2021”, które w czwartek rozegrano na terenie zalewu Podwolina w Nisku. Ćwiczenia zgrywające służb zorganizowało Starostwo Powiatowe w Nisku.

20 rannych i policyjny pościg

A jak przedstawiał się ich scenariusz? Do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie od osoby postronnej wpłynęło zgłoszenie, że w miejscowości Nisko – Podwolina, na ulicy Dąbrowskiej w okolicy zalewu doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem. Zgłaszający informował o dużej liczbie osób poszkodowanych zarówno w autobusie, jak i aucie osobowym. Dodatkowo przekazał informację, że autobusem mogli podróżować cudzoziemcy. Na miejsce skierowana zostaje straż pożarna i policja. Okazuje się, że autokarem jechało 20 osób i są to cudzoziemcy, prawdopodobnie uchodźcy. W aucie osobowym znajdują się dwie zakleszczone osoby. Kilka osób z autokaru podejmuje próbę ucieczki.

Akcja na zalewie

Ratownicy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej za pomocą narzędzi hydraulicznych próbują uwolnić uwięzionych w aucie. Po chwili na miejsce akcji dojeżdżają kolejne służby ratunkowe, w tym żołnierze 16. Tczewskiego Batalionu Saperów wraz z ambulansem oraz 32. Batalionu Lekkiej Piechoty. W trakcie prowadzenia działań medycznych jeden uzbrojony uchodźca podejmuje ucieczkę. Udaremnia to policja. Chwilę później do służb wpływa informacja, że druga osoba oddaliła się z miejsca zdarzenia i kieruje się w stronę lasu. Do działań poszukiwawczych włącza się policja i żołnierze z z32. Batalionu Lekkiej Piechoty. Po obszernych poszukiwaniach okazało się, że poszukiwana osoba próbuje przepłynąć na drugą stronę znajdującego się w pobliżu zalewu. Dowódca akcji poleca zadysponować strażaków wraz z wyspecjalizowaną łodzią motorową z OSP w Rudniku nad Sanem, których zadaniem jest podjęcia osoby znajdującej się w wodzie na łódź i dostarczenie jej na brzeg, gdzie na uchodźcę czekają ratownicy i policja.

W ćwiczeniach wzięli udział: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Komenda Powiatowa Policji w Nisku, 16. Tczewski Batalion Saperów, 32. Batalion Lekkiej Piechoty w Nisku, Ochotnicza Straż Pożarna z Rudnika nad Sanem.