12 września na Placu Targowym w Krzeszowie odbędzie się tegoroczna edycja „Powidlaków”. – Szanowni państwo, chciałbym państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję „Powidlaków”. W tym roku „Powidlaki” odbędą się w rytmie dance – zaprasza do Krzeszowa wójt Stanisław Nowakowski.

Zapraszają do Krzeszowa

– „Powidlaki” są imprezą, która ma za zadanie promować produkty lokalne, przede wszystkim powidła krzeszowskie, które są zarejestrowane jako produkt lokalny, ale też innych produktów, które są wytwarzane na terenie gminy Krzeszów i gmin ościennych. W tym roku impreza będzie miała troszeczkę inny charakter, jednodniowy, a to ze względu na obostrzenia covidowe. Ale na razie minister zdrowia zapowiada, że do połowy września dodatkowych obostrzeń nie będzie, więc serdecznie zapraszam wszystkich państwa do Krzeszowa. Na pewno zapewnimy dużo atrakcji i wrażeń- zapewnia wójt.

Pokażą obrzędy. Nie zabraknie koncertów

– Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w Polsce zdecydowaliśmy się na organizację imprezy skierowanej głównie do lokalnej społeczności gminy Krzeszów, gmin sąsiadujących i okolic. Niemniej jednak, pragniemy zaznaczyć, iż pomimo zmiany charakteru przedsięwzięcia, nie zabraknie stałych punktów programu „Powidlaków”, które znamy z poprzednich edycji imprezy. Będzie to między innymi inscenizacja przedstawiająca obrzędy związane z tradycją wytwarzania powideł, pokaz smażenia powideł w miedzianym kotle, degustacja regionalnych przysmaków oraz występy lokalnych artystów i gwiazd polskiej sceny muzycznej – informuje Malwina Szałęga, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie.

Zorganizują konkurs kulinarny

Jak dodaje, inną dużą atrakcją „Powidlaków” będzie konkurs kulinarny na „Najlepszy Produkt ze Śliwką” adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Krzeszów w powiecie niżańskim. – Konkurs od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wytwórców produktów lokalnych i tradycyjnych, dzięki czemu jest również doskonałą okazją do promocji regionu i jego dziedzictwa kulinarnego i kulturowego – stwierdza.