Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny we wrześniu czeka na Was w weekendy.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu są otwarte dla gości codziennie, do końca września, od 10:00 do 19:00.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania ze specjalnych atrakcji zręcznościowych, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności. Wszystkie one są dostępne w cenie biletu.

Magiczne Ogrody zapraszają do pięciu restauracji i ogródków restauracyjnych, a na kierowców czeka blisko 2 tysiące miejsc na bezpłatnych parkingach.

Baśń trwa

To niezwykłe połączenie pięknego ogrodu i baśniowej opowieści zachwyca kolejne grupy gości Magicznych Ogrodów. Pozytywne opinie można znaleźć na różnych stronach internetowych. Wynika z nich, że intencje twórców tego rodzinnego parku są zgodne z tym, co odwiedzający w nim odnajdują. Jedną z ważnych rzeczy, jest umiejętność odnalezienia w sobie dziecka. Wielu dorosłych już nie pamięta jak to jest być szczerym, prawdomównym i beztroskim. Kolejna wartość to budowanie więzi rodzinnych, co często udaje się mimochodem. Kiedy spędza się razem wiele godzin, nagle może się okazać, że rozmawianie ze sobą jest czymś fascynującym. Jeśli do tego jeszcze tato lub dziadek włoży sporo wysiłku żeby rozbujać smocze huśtawki lub rozkręcić karuzele, cała rodzina może spędzić naprawdę wspaniały dzień.

Święto Krasnoludzkich Bębniarzy!

Tych baśniowych postaci nijak nie można nazwać cichymi bohaterami, choć na ogół są bardzo skromni. Pierwszy wrześniowy weekend (4-5.09) to święto krasnoludzkich bębniarzy czyli wszystkim gościom towarzyszyć będą dźwięki bębnów, które zrobione zostały ze smoczych kciuków. Oprócz tego wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w krasnloludzkich szkoleniach i turniejach. Na Dziedzińcu będzie się można natknąć na tańce, hulanki i mordolową zumbę a na Wydarzeniowisku na wspólne muzykowanie w rytmie smoczych bębnów. Na Bal na Zamku zaproszą Wróżki Smużki a całości dopełni Orientalna podróż z czarodziejką Bari-ba-ba na Scenie w Drzewach. Całość trwać będzie od 11:00 do 17:00.

