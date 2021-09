Dziś, 1 września, po dwóch miesiącach wakacji, a wcześniej nauki zdalnej i hybrydowej, uczniowie przekroczyli szkolne mury. Jak długo potrwa nauka stacjonarna? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Pewne jest natomiast to szkoły czeka wiele zmian i to nie tylko tych związanych z obostrzeniami

Samo rozpoczęcie roku szkolnego w stalowowolskich placówkach oświatowych zorganizowano w mniejszych, niż w czasach przed pandemią, grupach.

Jesteśmy gotowi na nowy rok szkolny

Jak mówi Magdalena Wrońska-Bulec, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, po zdobytych doświadczeniach przez niemal półtoraroczny okres funkcjonowania w warunkach pandemii, stalowowolskie szkoły bez problemu przygotowały się na powrót uczniów.

– Oceniając funkcjonowanie stalowowolskich szkół i przedszkoli w dobie pandemii można stwierdzić, że dyrektorzy są gotowi do działania w dobie kryzysu, działają elastycznie w granicach określonych możliwości, reagują adekwatnie do istniejących okoliczności w celu zapewnienia należnego bezpieczeństwa i ochrony zarówno uczniów jak i pracowników placówek – dodaje naczelnik.

Od 1 września 2021 naukę w szkołach prowadzonych przez gminę Stalowa Wola rozpoczęło 4873 uczniów, w tym: 4099 uczniów w szkół podstawowych i 774 uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.

Z kolei w szkołach prowadzonych przez powiat stalowowolski, pierwszy dzwonek wybrzmiał dla 4039 uczniów.

Jak mówi na przykład Renata Kutyła, wicedyrektor ZS nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, placówka w pełni przygotowała się na przyjęcie uczniów.

– Posiadamy stacje dezynfekujące, maseczki, termometry i inne środki ochrony osobistej. Uczniowie w naszej szkole większość zajęć edukacyjnych będą mieć w tych samych salach. W miarę możliwości niektóre zajęcia będą odbywały się na powietrzu, zgodnie z zaleceniami. Nasi podopieczni ze względu na niepełnosprawność intelektualną w różnym stopniu, autyzm i schorzenia współwystępujące, nie są w stanie nosić maseczek. Nauczyciele i pracownicy szkoły noszą maseczki w częściach wspólnych. Pomieszczenia są wietrzone zgodnie z wytycznymi i w razie potrzeb – zaznacza Renata Kutyła.

Pandemiczne zasady

W obecnych czasach powrót takiej ilości osób do nauki stacjonarnej to niemałe wyzwanie. Każdy uczeń, nauczyciel, rodzic i opiekun dziecka powinni się zapoznać z zasadami bezpieczeństwa. Ważne jest świadomość tego jak zachowywać się w szkole, na lekcji i na przerwie. Dla uczniów to przede wszystkim: zachowanie w miarę możliwości dystansu, niewitanie się przez uścisk dłoni, częste mycie rąk, niedotykanie ust, nosa i oczu. A przede wszystkim stosowanie się do zaleceń nauczycieli.

Ponadto uczniowie mają nosić maseczki w miejscach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. Klasy mają być wietrzone, a lekcje, obiady na stołówkach itd. teoretycznie organizowane tak, by różne klasy jak najmniej stykały się ze sobą.

Dyrektorzy placówek apelują również, zwłaszcza do rodziców, by nie posyłali do szkoły dziecka z gorączką, katarem, kaszlem itp. Rodzice powinni mieć ciągły kontakt ze szkołą, z wychowawcą klasy.