W niedzielę, 29 sierpnia, w Ośrodku Kultury w Sarzynie odbył się „Wieczór Maryjny”. Licznie zgromadzeni mieszkańcy wysłuchali koncertu pieśni poświęconych Maryi. A na scenie wystąpiły miejscowe zespoły oraz muzykujące rodziny.

– Dziś zorganizowaliśmy „Wieczór Maryjny”, będziemy wspólnie z innymi grupami, które działają w domu kultury w Sarzynie wielbić i śpiewać dla Matki Bożej – mówiła tuż przed koncertem Maria Paszek, prezes Klubu Seniora w Sarzynie, który wspólnie z Ośrodkiem Kultury organizował „Wieczór Maryjny”. – Będziemy śpiewać my, jako Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich, zespół „Siódemka”, Kapela Ludowa „Sarzynioki” i chór kościelny, zaśpiewają też sarzyńskie rodziny. Po raz pierwszy organizujemy taki wieczór, mamy nadzieję, że to wydarzenie wpisze się na stałe w nasz kalendarz. Sierpień jest miesiącem maryjnym, pielgrzymkowym, to miesiąc abstynencji, na zakończenie tego miesiąca chcemy podziękować Matce Boskiej za jej opiekę i prosić ją by dalej nad nami czuwała.