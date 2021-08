Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w drodze do i ze szkoły, stalowowolska Policja, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, przeprowadzi wzmożone działania profilaktyczno-edukacyjne pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach akcji, policjanci przez pierwsze dni szkoły intensywniej kontrolują ich okolice. Dodatkowo przez cały wrzesień, funkcjonariusze będą prowadzić spotkania i prelekcje z dziećmi i młodzieżą szkolną, ukierunkowane głównie na profilaktykę i edukację bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci ruchu drogowego już od kilkunastu dni przygotowują się do powrotu dzieci i młodzieży do szkół. W ostatnim czasie funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających w okolicach szkół.

W pierwszych dniach nauki, policyjne patrole, pełniące służbę w rejonach szkół, będą zwracać uwagę w szczególności na podstawowe zasady prawidłowego poruszania się po drogach, głównie prawidłowe przechodzenie przez jezdnię, ale także na prawidłowe zatrzymywanie się pojazdów, tak aby nie ograniczać widoczności dla innych kierujących i pieszych, przechodzących przez jezdnię.

Kolejnym zadaniem policjantów będzie prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi, szczególnie z najmłodszymi uczniami szkół podstawowych, które pozwolą na ukształtowanie prawidłowych nawyków komunikacyjnych.

Przypominamy rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 ustawy – Prawo o ruchu drogowym – dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych).

Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich.

Źródło: KPP w Stalowej Woli