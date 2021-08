Efekt współpracy Muzeum Regionalnego z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, można oglądać na wystawie „Eksponaty muzealne nas inspirują”. Ekspozycja, która dostępna jest w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, kończy muzealny projekt pt. „Dekoracje ludowe inspiracją dla małych i dużych”.

Od grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku Muzeum Regionalne udostępniało w wirtualnej przestrzeni ciekawe przykłady dekoracji ludowych, zachowanych na eksponatach znajdujących się w jego zbiorach. Zadaniem uczestnika projektu było wykonanie dowolnej pracy artystycznej inspirowanej wzorami udostępnionymi przez muzeum.

Zgromadzono ponad 100 prac

– Podczas cyklu pokazywaliśmy różnorodne eksponaty muzealne, którymi chcieliśmy zainspirować naszych odbiorców. Były to takie przedmioty jak stroje ludowe, plastyka ludowa czyli na przykład jaja wielkanocne, poduszki ozdabiające ścianę i wiele innych. Tych prac, które do nas nadeszły jest ponad 100. Część z nich została przesłana w formie fotografii drogą mailową, i w takiej formie elektronicznej je prezentujemy, a pozostałe można zobaczyć na ekspozycji w galerii. Są to bardzo różnorodne prace. Największą grupę stanowią prace przygotowane przez dzieci. Możemy podziwiać gotowe, designerskie rozwiązania, które niejedna osoba chętnie widziałaby na wyposażeniu własnego domu – mówi Elżbieta Skromak, kurator wystawy.

Były nagrody i wyróżnienia

Prace mogły być wykonane dowolną techniką, na wybranym przez twórcę przedmiocie lub materiale, tworzywie, np. glinie, szkle, papierze, drewnie. Wśród wyszukanych projektów wykonanych przez plastyków, znalazły się również ciekawe realizacje osób, dla których sztuka ludowa jest na co dzień źródłem inspiracji i rozwijania umiejętności i talentów. Ornamenty nie tylko nanoszono na przedmioty, ale również materiały były kształtowane z wykorzystaniem zaproponowanych wzorów. Na wystawie można zobaczyć więc ciekawą biżuterię i torebki oraz dekoracje dla domu. Młodsi uczestnicy nanosili dekoracje ludowe na papier, glinę, drewno, szkło. Projektowali także nadruki na koszulki, zakładki do książek czy etui na telefon.

Otwarcie wystawy było również okazją do nagrodzenia lokalnych artystów. Uczestnicy akcji oprócz dyplomów otrzymali upominki, a najciekawsze projekty dodatkowo zostały nagrodzone dzięki wsparciu Urzędu Miasta Stalowa Wola.