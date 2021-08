Wykończone i umeblowane pomieszczenia zaprezentowano podczas posiedzenia Rady Seniorów we wtorek, 31 sierpnia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w październiku.

– Jest to najnowocześniejsze miejsce tego typu w Polsce, wyznaczające nowy standard aktywizacji seniorów. To powstało z marzeń naszego środowiska senioralnego, aby mieli oni miejsce gdzie będą mogli aktywnie i ciekawie spędzać jesień życia. Projekt został zrealizowany w najwyższej jakości. To miejsce ma oddać symboliczne podziękowanie dla tych wszystkich ludzi, którzy przez minione dekady pracowali na dzisiejszy rozwój Stalowej Woli – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

CAS mieści się w budynku przy al. Jana Pawła II 10

Seniorzy mają do dyspozycji około 1000 m kw powierzchni. W obiekcie znajduje się duża sala widowiskowa oraz sale: do nauki języków obcych, komputerowa, do obsługi prawnej, działań medycznych, zajęć wokalnych, gastronomicznych, prac ręcznych, zajęć fitness. Jest również kawiarenka a na dachu zielony taras. Zamiast schodów na pierwsze piętro wjedziemy dwiema windami – jedna zlokalizowana jest od al. Jana Pawła II, druga „od dziedzińca” przy klatce schodowe.

Międzypokoleniowa integracja

Intencja centrum seniora jest taka, żeby było to miejsce otwarte nie tylko dla seniorów zrzeszonych w poszczególnych klubach. Każdy tutaj będzie mógł przyjść, znaleźć nowe przyjaźnie, spróbować nowych aktywności.

– Główna działalność skierowana jest do seniorów, niemniej jednak cały czas powtarzamy, że będziemy prowadzić działalność międzypokoleniową. Kawiarnia będzie otwarta dla wszystkich, jest też taras, na którym będzie można spędzać czas wolny. Posiadamy wiele sal warsztatowych, z których będzie można korzystać. Przewidujemy oczywiście działania podczas, których będziemy łączyć pokolenia, więc jak najbardziej głównie seniorzy, ale też wszyscy mieszkańcy miasta będą u nas mile widziani – mówi Bogna Latawiec, dyrektor CAS.

– Funkcjonalna kuchnia jest miejscem gdzie właśnie seniorzy mogliby gotować z przedszkolakami, uczniami, dzięki czemu będziemy budować ważną więź, która w ostatnich latach jest zatracana – dodaje prezydent.

To miejsce było właśnie przez seniorów długo wyczekiwane, i to właśnie oni nie kryją radości, że już wkrótce będą mieli więcej możliwości na wspólne spędzanie czasu.

– Takie miejsce było, jest i będzie potrzebne, jako, że seniorzy byli, są i będą. My już jesteśmy seniorami, ale za nami w kolejce są następni, dlatego to miejsce zostało tak przygotowane, żeby służyło mieszkańcom w przyszłości. Od kilku lat próbujemy zjednoczyć seniorów w Stalowej Woli. Nie jest to łatwe, bo niektóre kluby funkcjonujące już od kilkunastu lat, mają wypracowany swój model działania. My się jednak nie poddajemy i od dawna próbujemy zintegrować seniorów. Organizowaliśmy różnego rodzaju imprezy na MOSiRZ-e, w SDK-u, a teraz mamy specjalne, swoje miejsce przeznaczone do takiej działalności – mówi Józef Górniak, przewodniczący Rady Seniorów w Stalowej Woli.

CAS zacznie aktywnie działać od października. Aktualnie kompletowany jest personel i układany harmonogram zajęć.

Koszt związane z powstanie centrum wyniosły 4,5 mln złotych.