Urząd Miasta Stalowa Wola był zmuszony do ogłoszenia powtórnego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ciągu dróg osiedlowych przy Al. Jana Pawła II oraz ulic Wyszyńskiego i Partyzantów. Powodem była źle złożona oferta.

Na pierwszy ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta. Miasto nie mogło się jednak zapoznać ze szczegółami, ponieważ dokumentacja przesłana drogą elektroniczną, nie była możliwa do odczytania. Prawdopodobnie firma składająca ofertę posłużyła się nieprawidłowym identyfikatorem, w efekcie jej odszyfrowanie stało się niemożliwe.

Przypominamy, że inwestycja swoim zakresem obejmować będzie następujące odcinki dróg: ul. Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Mickiewicza w kierunku drogi osiedlowej Al. Jana Pawła II – ok. 0,52 km, droga osiedlowa Al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (rondo przy sklepie Lidl) do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (w rejonie budynku Poniatowskiego 39) wraz z odcinkiem łączącym drogę osiedlową z Al. Jana Pawła II w rejonie KFC – ok. 1,43 km, ul. Partyzantów – ok. 0,3 km.

W dokumentacji projektowej powinny zostać uwzględnione miejsca parkingowe, wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Konieczne będzie także zaprojektowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, między innymi elementów oświetleniowych i ostrzegawczych w rejonach przejść dla pieszych. Miasto oczekuje także inwentaryzacji dendrologicznej wraz ze wstępnym projektem gospodarki drzewostanem.

Dodatkowo przy przebudowie ulicy przed hotelem „Hutnik” projekt ma nawiązywać do oryginalnych założeń miasta modernistycznego. Projektanci powinni zadbać o zachowanie oryginalnego charakteru i stylistyki mających swoje korzenie w art déco i modernizmie.

Na ten projekt miasto zamierza wydać maksymalnie 150 tys. złotych.