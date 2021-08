Już po raz drugi w Stalowej Woli, odbyła się impreza pod nazwą “Maszerujemy z kijkami”. W tegorocznej edycji udział wzięły osoby 35+. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów.

Nordic Walking to w ostatnich latach bardzo popularny rodzaj aktywności fizycznej, łączący marsz z techniką odpychania się od podłoża za pomocą specjalnie zaprojektowanych kijków, których umiejętne używanie angażuje górną połowę naszego tułowia podczas energicznego spaceru. Jest uprawiany na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą, przez cały rok i w dowolnym terenie, co czyni go idealnym treningiem prozdrowotnym dla każdego, bez konieczności poszukiwania centrów fitness i siłowni.

W imprezie zorganizowanej 28 sierpnia na błoniach nadsańskich udział wzięło 50 mieszkańców Stalowej Woli. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne kijki trekkingowe i po rozgrzewce wyruszyli w drogę. Do przebycia mieli 2 km. Na zakończenie imprezy, każdy otrzymał poradnik Nordic Walking i prezenty od współorganizatorów zabawy.

Organizatorem imprezy był radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli – Dariusz Przytuła.